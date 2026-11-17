El papa León XIV se tomó con humor el inesperado episodio que protagonizó durante su despedida de Perú, cuando un rosario lanzado por uno de los fieles terminó golpeándolo en el rostro. Durante el vuelo de regreso a Roma, el pontífice recordó el incidente con una frase que rápidamente llamó la atención: “Son cosas que uno se lleva en el corazón y quizás también en el ojo”.

La anécdota ocurrió durante su recorrido en el papamóvil hacia la misa de despedida que presidió en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, el lunes 16 de noviembre. Mientras saludaba a los asistentes, una persona lanzó un rosario con la intención de entregárselo, pero el objeto terminó impactándolo cerca del ojo. Las imágenes del momento mostraron al Papa llevándose la mano al rostro y frotándose la zona afectada.

León XIV concluye una histórica gira de 12 días por Sudamérica y regresa al Vaticano: “La misión continúa”

El vehículo continuó su recorrido y León XIV no interrumpió sus actividades. Horas después, ante los periodistas que lo acompañaban en el avión papal, explicó que no interpretó el episodio como una agresión, sino como una muestra del fervor de los fieles peruanos.

Papa León XIV en Perú. Foto: Captura de redes sociales

“El cariño de los peruanos, incluso de la persona que, con mucha fe, simplemente quería ofrecerme un rosario”, dijo antes de rematar con la frase que provocó sonrisas entre los periodistas.

El Papa insistió en que el gesto reflejaba el entusiasmo con el que fue recibido durante su visita. “Pero que marcan la vida de uno, y que dicen que de verdad aquí hay entusiasmo, aquí hay profunda fe, aquí hay un deseo de recibir la bendición del Señor por medio, en este caso, de un servidor, del Papa”, agregó.

Papa León XIV despide su viaje por Sudamérica tras demostrar su recuperación y alzar la voz por los pobres

León XIV también recordó las muestras de afecto que encontró durante sus recorridos por el país. Contó que, cuando se desplazaba en el vehículo papal, los asistentes se acercaban para tocar las ventanas e incluso intentaban sobrepasar los límites establecidos por la Policía para estar más cerca de él.

El papa León XIV llega a la Base Aeronaval del Callao, en Lima, el miércoles 11 de noviembre de 2026, el sexto día de su viaje apostólico de 12 días por Sudamérica. (AP Foto/Andrew Medichini) Foto: AP Photo/Andrew Medichini

“Yo trato, y gracias a Dios con la energía que me da, de estar cerca de ellos. Pero recibo también en el sentido de este entusiasmo, esa fe, esa devoción”, explicó.

Primera dama, Ana Lucía Pineda, revela conversación con el papa León XIV

La visita a Perú hizo parte de una gira apostólica de 12 días por Sudamérica que incluyó Uruguay y Argentina. El recorrido comenzó el 6 de noviembre y representó el sexto viaje internacional del pontífice desde el inicio de su papado. Su paso por territorio peruano tuvo un significado especial, pues León XIV vivió cerca de dos décadas en ese país como misionero y obispo, además de haber adquirido la nacionalidad peruana.