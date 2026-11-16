El papa León XIV partió este lunes de regreso a Roma, tras celebrar una multitudinaria misa en Lima, su despedida de una emotiva gira por Sudamérica que disipó dudas sobre la recuperación de una cirugía de cáncer y puso de relieve la prioridad de justicia social de su joven papado.

Papa León XIV despide su viaje por Sudamérica tras demostrar su recuperación y alzar la voz por los pobres

El pontífice, de 71 años, recorrió durante 12 días Uruguay, Argentina y Perú, país donde vivió casi dos décadas y se nacionalizó, con una agenda muy exigente, que muchos dudaban que pudiera completar un mes después de su operación de pulmón.

En el último día de su viaje, visitó un hogar de ancianos en la ciudad portuaria de Callao. Después se dirigió a la base aérea Las Palmas, en la capital peruana, donde ofició una misa a la que asistieron 1,5 millones de personas, según el Vaticano.

Al llegar en el papamóvil, un decenario (pequeña pulsera devocional) arrojado desde el público impactó en su ojo, pero eso no pareció afectar su buen humor. “Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa”, dijo León XIV durante su homilía, bajo un intenso calor.

Hugo Dávila, profesor de 54 años, asistió con su esposa. “Se ha convertido en peruano y cuando se vaya se le va a extrañar como al compatriota que es”, dijo a la AFP.

“Esperamos que vuelva, pero tiene una misión en el mundo”, dijo Marylin Nieves, de 42 años, que lo esperó desde la madrugada.

“Quiero (…) asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo!”, dijo, a manera de despedida, y estallaron los aplausos.

León XIV llegó a Perú el miércoles. Lo recibieron unos tres millones de fieles en las calles de Lima, un tercio de la población de la capital.

Primera dama, Ana Lucía Pineda, revela conversación con el papa León XIV

Multitudes en Sudamérica

Durante su gira, el líder de los 1.400 millones de católicos pronunció discursos contundentes y presionó a dirigentes políticos como el argentino Javier Milei, al insistir en que el crecimiento debe beneficiar a todos y hablar en defensa de los pobres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Lograrlo demostró la “increíble fortaleza y determinación” del papa, al que la gente en gran medida había “subestimado”, dijo la experta en el Vaticano, Elise Ann Allen, quien ha escrito una biografía del pontífice nacido en Chicago.

“También estamos viendo al papa misionero como nunca lo habíamos visto antes”, declaró a la AFP.

En Uruguay, el país con los mejores índices socioeconómicos de la región, León XIV visitó el barrio más peligroso de Montevideo para poner el foco en las muertes de niños atrapados en la violencia del narcotráfico y condenó la violencia contra las mujeres.

El papa León XIV asiste a una ceremonia de bienvenida junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en la Plaza Independencia de Montevideo. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

En Argentina, el papa convocó en total a cerca de 6 millones de personas en misas. Las de Buenos Aires y Luján, con más de 2,5 millones cada una, se convirtieron en las mayores de su papado hasta el momento.

De los Andes a la Amazonía

Su regreso a Perú y a las zonas donde sirvió como el obispo Robert Francis Prevost constituyó el momento más emotivo del viaje para León XIV. “Regreso (…) a mi patria”, dijo en su primer discurso.

Desde los Andes hasta la sofocante Amazonía, León XIV atravesó en la última etapa de su recorrido un país que ya lo conoció como misionero. “El papa es peruano”, coreaban los fieles, y viejos amigos le dieron la bienvenida a casa.

Como en Argentina, se reunió con víctimas de abusos por parte del clero, entre ellas algunas vinculadas a la disuelta sociedad católica Sodalitium Christianae Vitae. Llamó a responder con una “reparación”.

El pasado del papa León XIV: nuevas imágenes de su vida en Perú antes de ser el máximo líder católico

La parte físicamente más exigente del viaje lo llevó en un mismo día desde el desierto de Chiclayo hasta la altura de Cusco, el corazón del Imperio inca, y luego hacia la calurosa y húmeda cuenca amazónica.

En Pucallpa, dijo que la destrucción del medioambiente amenazaba tanto a la selva tropical como a las personas que dependen de ella y denunció el abandono inaceptable que sufren muchas comunidades indígenas.

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente”, dijo. “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, agregó.

El papa León XIV se reúne con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, Perú. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

El diagnóstico de cáncer del papa, menos de 18 meses después de iniciado su pontificado, sacudió a la Iglesia católica.

Como si respondiera a los escépticos, León dijo que ni la vejez ni los problemas de salud podían frenar su ímpetu religioso.

*Con información de AFP.