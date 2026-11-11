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Multitudinario recibimiento al papa en Perú: el momento exacto en que se conmovió y lloró

León XIV vivió casi dos décadas en este país, que es el último de su gira por Latinoamérica como el líder del catolicismo.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

11 de noviembre de 2026 a las 9:06 p. m.
Papa León XIV en su gira por Latinoamérica.
Papa León XIV en su gira por Latinoamérica. Foto: Getty Images

El papa León XIV llegó el miércoles a Perú, un país muy significativo para él y donde vivió casi dos décadas, en la última etapa de una intensa gira en Sudamérica después de visitar Uruguay y Argentina, constató la AFP.

El sumo pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, aterrizó en la base aérea del Callao, cerca de Lima. Vestida de negro, la presidenta Keiko Fujimori lo recibió al pie de la escalerilla. Desde la cabina del avión ondearon las banderas del Vaticano y de Perú.

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Presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recibió al papa León XIV. Foto: Getty Images

Así fue el multitudinario recibimiento:

Es su primer viaje a Perú desde que fue nombrado sumo pontífice en mayo de 2025 y, por sus raíces en el país latino, no solo fue emotivo para él, lo fue para toda la nación.

Entre los fieles reunidos en el distrito de Breña, a las orillas de las calles por donde pasará el papamóvil, Mateo Flores, un electricista de 68 años ataviado con una camiseta con la imagen del papa, celebra su regreso.

“El papa no viene, él está de retorno a casa. El papa es parte del Perú”, dice a la AFP. “Él viene a visitar, a ver a su gente”, lanza.

Así fue el momento que conmovió al papa y se le vio entre lágrimas:

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