Estos fueron los carros eléctricos más matriculados en Colombia en octubre: hubo un crecimiento del 120%

El mercado de vehículos eléctricos continúa ganando terreno en Colombia. Durante el mes de octubre de 2026 se registraron 4.603 unidades nuevas de esta tecnología, lo que significó un crecimiento del 120,2% frente al mismo mes del año anterior. Cinco modelos concentraron casi la mitad de las matrículas del periodo.

Según el informe de registros de vehículos eléctricos e híbridos de Fenalco y la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), los carros 100% eléctricos alcanzaron una participación del 14,3% en el mercado nacional durante octubre.

El listado de modelos con mayor número de matrículas estuvo encabezado por el Tesla Model Y, que registró una cifra 884 unidades y representó el 19,2% de los vehículos eléctricos inscritos durante el mes de Halloween.

Tesla Model Y Foto: Getty Images

En el segundo lugar apareció el Chery E5, con 592 matrículas y una participación del 12,9%. El tercer puesto fue para el Great Wall Ora 5, que alcanzó 299 unidades, que serían el 6,5% del mercado.

El cuarto lugar se lo llevó el BYD Yuan Up, con 280 vehículos matriculados y una participación del 6,1%. Finalmente, el MG S5 completó los cinco primeros puestos, con 233 registros y el 5,1% del total.

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En total, estos cinco modelos representaron el 49,7% de las matrículas de vehículos eléctricos durante octubre, lo que evidencia la concentración de una parte importante del mercado en un grupo reducido de referencias.

El mercado durante el 2026

El comportamiento de los vehículos eléctricos también fue positivo sumando todo el año. Entre enero y octubre se matricularon 44,387 vehículos eléctricos nuevos en el país, un incremento del 207% haciendo la comparación al mismo periodo de 2025.

Estas cifras reflejan el crecimiento de la movilidad eléctrica en Colombia y el aumento de su participación dentro del mercado automotor. De todas formas, los resultados corresponden a matrículas registradas y no necesariamente al número de vehículos vendidos o entregados durante el mismo periodo.

El informe también muestra el avance de los vehículos híbridos, que durante octubre sumaron 10,610 unidades, con un crecimiento del 53,7% frente al mismo mes del año anterior. Ambas tecnologías reunieron 15,213 matrículas y representaron el 47,3% de los vehículos nuevos registrados en el país.