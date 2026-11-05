Así es la nueva estación de carga rápida para vehículos eléctricos de la Fundación Santa Fe

La Fundación Santa Fe de Bogotá puso en funcionamiento, junto con Parking y Codeb7, una estación de carga rápida para vehículos eléctricos que, según las compañías, sería la primera de estas características en el sector salud de América Latina.

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La infraestructura cuenta con cuatro cargadores de doble manguera, que permiten ocho puntos de carga rápida simultáneos. Además, el proyecto contempla una segunda etapa en la zona de urgencias del hospital, donde se instalarán dos cargadores de carga lenta.

La iniciativa responde al crecimiento de la movilidad eléctrica en el país. Según cifras del RUNT consolidadas por Fenalco y la Andi, las matrículas de vehículos eléctricos registraron un aumento superior al 231 % entre enero y julio de 2026, frente al mismo periodo del año anterior.

La operación estará a cargo de Codeb7, mientras que Parking busca extender progresivamente la instalación de electrolineras a otros parqueaderos de Bogotá y ciudades principales, de acuerdo con la demanda y la viabilidad técnica de cada ubicación.

Como parte de sus expectativas iniciales, la compañía estima que la estación de la Fundación Santa Fe podría alcanzar entre 400 y 800 recargas mensuales. Asimismo, Codeb7 proyecta una expansión significativa de su red durante los próximos 12 meses.

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La apuesta también contempla evaluar la incorporación de paneles solares en futuras estaciones, como parte de una estrategia para complementar el suministro energético y avanzar en la sostenibilidad de la infraestructura.

“El crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia nos mostró una oportunidad clara: acompañar a nuestros usuarios en sus nuevas necesidades de desplazamiento, aportar a la movilidad sostenible y transformar nuestros espacios en soluciones más completas, modernas y útiles para la ciudad”, afirmó Carlos Eduardo González, gerente general de Parking.