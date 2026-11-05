Los proyectos que Bogotá impulsa para avanzar hacia una ‘smart city’

Con más de ocho millones de habitantes y alrededor de 14 millones de turistas al año, según datos del Instituto Distrital de Turismo, Bogotá enfrenta el reto de consolidarse como una ciudad inteligente o smart city, mediante el desarrollo de proyectos que integren movilidad eficiente, infraestructura moderna y una amplia oferta cultural, deportiva y de entretenimiento.

Uno de los proyectos centrales es el Metro de Bogotá, cuya primera línea tendrá cerca de 24 kilómetros de extensión. La obra registra un avance del 83 % y busca transformar la movilidad de millones de personas, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la conexión entre diferentes sectores de la capital. Su operación comercial está prevista para marzo de 2028.

A esta iniciativa se suma el desarrollo de escenarios para grandes eventos. El Movistar Arena, con capacidad para más de 14.000 espectadores, se ha consolidado como uno de los espacios de referencia para conciertos y espectáculos. Por su parte, el nuevo Estadio El Campín tendrá capacidad para más de 60.000 personas, una cubierta retráctil y una extensión total superior a 167.327 metros cuadrados.

Sobre el papel de esta infraestructura, Diana Therán, fundadora de Consultoriarte y especialista en la industria del espectáculo, señaló que “Bogotá se ha convertido en escala de las grandes giras y tiene el potencial de competir con mercados como los de Ciudad de México o São Paulo. Para lograrlo, hay que fortalecer todos los segmentos del espectáculo y reconocer que todos se sostienen entre sí”.

Therán también planteó la necesidad de ampliar los incentivos públicos a escenarios de gran formato, como estadios y arenas, y de facilitar el acceso de visitantes nacionales y extranjeros a los eventos.

Otro de los proyectos es Quora, iniciativa desarrollada por Amarilo y sus socios, que alcanzó un cierre financiero por $1,4 billones. Ubicado en el barrio La Cabrera, al norte de la ciudad, el complejo tendrá más de 150.000 metros cuadrados de área utilizable y transformará tres manzanas mediante la integración de vivienda, comercio, oficinas, hotel y teatro.