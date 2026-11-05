Fuertes lluvias de este jueves provocan caos e inundaciones en las avenidas de Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó graves afectaciones en el flujo vehicular e interrupciones en la circulación de importantes avenidas de la capital como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en la tarde de este jueves 5 de noviembre.

Bogotá bajo fuertes lluvias este jueves 5 de octubre: las recomendaciones para conducir y evitar sustos en la vía

Las fuertes lluvias ocasionaron desórdenes en el tránsito, caídas en la velocidad de desplazamiento y empozamientos de consideración en diferentes sectores urbanos.

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De acuerdo con los reportes oficiales del organismo distrital, los puntos con mayor alteración operacional incluyeron una inundación de magnitud en la carrera 5A con calle 31 sur, además de severos encharcamientos en la avenida Américas a la altura de la carrera 36 bis y en la avenida Ciudad de Cali con calle 132.

El balance presentado por las autoridades viales también detalló emergencias similares sobre la intersección de la Avenida Gaitán Cortés con Avenida Boyacá, el tramo de la NQS con carrera 33, la Avenida Boyacá con calle 60 sur y el sector de la calle 48 con carrera 5 en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

¡Atención! 🌧️🚗 ​De acuerdo con el sistema de alerta del @IDIGER, a esta hora se presentan lluvias moderadas en las localidades de: ​📍 Suba 📍 Engativá ​⚠️ Ten en cuenta: La lluvia reduce la visibilidad y el piso húmedo disminuye la capacidad de frenado. https://t.co/raQAl0vgfz — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 5, 2026

Frente a la acumulación ininterrumpida de agua en la capa asfáltica, los equipos de gestión en vía recordaron a los conductores que las condiciones climáticas adversas nublan la visibilidad de forma repentina y disminuyen la capacidad de adherencia y frenado de las llantas sobre el pavimento mojado, factores que incrementan sensiblemente el riesgo de sufrir siniestros viales. Las afectaciones por el temporal de agua se extendieron a tramos de la NQS, la Avenida Boyacá y la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Pautas de prevención y recomendaciones de conducción

Ante este panorama de movilidad crítica, la marca automotriz Jeep divulgó una serie de recomendaciones dirigidas a los usuarios viales para mitigar los peligros inherentes a la conducción bajo temporales de alta intensidad.

¡Atención! 🌧️🚗 ​De acuerdo con el sistema de alerta del @IDIGER , a esta hora se presentan lluvias en gran parte de la ciudad. ​⚠️ Ten en cuenta: La lluvia reduce la visibilidad y el piso húmedo disminuye la capacidad de frenado. https://t.co/wC02h82ULc — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 5, 2026

Entre las principales pautas sugeridas se destaca la necesidad de ampliar la lectura de la vía mirando más lejos de lo habitual, lo cual permite detectar con anticipación charcos profundos, desvíos improvisados o detenciones repentinas del tráfico.

Asimismo, los especialistas recalcaron la importancia de erradicar cualquier tipo de distracción al volante, como la manipulación de teléfonos móviles o el manejo con exceso de confianza.

📍Localidad de Puente Aranda 🌧️Se presenta encharcamiento en la Av. Américas con carrera 36 bis. ⚠️ Ten en cuenta: La lluvia reduce la visibilidad y disminuye la capacidad de frenado. https://t.co/i2OVnx3p2j — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 5, 2026

De igual forma, indicaron que el frenado debe ejecutarse de manera progresiva y anticipada para evitar derrapes que comprometan la estabilidad del automóvil.

Por último, hicieron énfasis en que ante lluvias extremas que anulen la visibilidad o inunden por completo las calzadas, la conducta más segura consiste en suspender la marcha en un sitio seguro y esperar el restablecimiento de las condiciones ambientales. Especialistas en seguridad vial recomendaron frenar de manera progresiva, evitar distracciones y detener la marcha si la lluvia anula la visibilidad.