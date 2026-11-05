Durante la noche de este miércoles 4 de noviembre se dio a conocer una denuncia por parte de estudiantes de la Universidad Javeriana, sede Bogotá, sobre un presunto robo millonario dentro de las instalaciones de esa institución educativa.

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El hecho fue publicado por la cuenta confesiones javeriana_2.0_ en Instagram, señalando que las imágenes suministradas fueron enviadas por parte de una seguidora.

Asimismo, en los videos conocidos las víctimas señalan ser estudiantes de Relaciones Internacionales de la institución y harían parte del equipo de fútbol femenino del centro educativo. Al parecer, el robo se habría dado mientras las alumnas realizaban una práctica deportiva.

De acuerdo con lo mencionado, las afectadas dejaron sus pertenencias en los baños y vestieres de las instalaciones deportivas del lugar, sitio al que, según comentan, solamente se puede acceder presentando un carné de la Javeriana. Sin embargo, al final del encuentro deportivo, las afectadas se habrían dado cuenta de que varias de sus pertenencias ya no estaban.

Los objetos fueron hurtados dentro de los vestidores de la universidad. Foto: Getty Images

“El día de hoy hubo un robo masivo en la cancha, la cual debería estar protegida por porteros en diferentes áreas del campus. No estaban recibiendo carné directamente, nos robaron dentro de los vestidores de las mujeres”, aseguró una de las estudiantes perjudicadas.

Entre los elementos robados estarían tres iPads, cinco celulares, computadores MacBook, relojes, audífonos y una importante cantidad de dinero en efectivo. Tras la situación, se habría hecho el llamado correspondiente a la Policía, por lo que agentes de la entidad llegaron al lugar para prestar la atención pertinente al caso.

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Asimismo, en los videos que circulan se ve a las estudiantes víctimas del robo pidiéndoles a las autoridades poder ver las cámaras de seguridad del lugar, con el fin de identificar posibles indicios de lo sucedido. Sin embargo, no se sabe si esto fue posible.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles de la situación, pero se estima que el robo corresponde a una importante suma debido a los objetos hurtados. Por ahora, la Universidad Javeriana no se ha pronunciado sobre la denuncia; sin embargo, en las próximas horas la institución podría aclarar lo que pasó y dar más información.