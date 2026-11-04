Esta habría sido la verdadera razón por la que asesinaron a machetazos a Elber Santiago Méndez en Suba

Un joven allegado a la familia de Elber Santiago Méndez reveló que el asesinato perpetrado con un machete en el barrio Alcaparros, en la localidad de Suba, respondería a una presunta venganza y no únicamente a una reacción por la defensa de su madre.

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De acuerdo con el testimonio clave recabado tras el crimen ocurrido hacia las 11:30 p.m. del pasado 24 de octubre, la víctima era buscada en el sector como represalia por un hecho de violencia previo.

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El testigo presencial y conocido de los allegados del joven fue enfático al desmenuzar las posibles causas que desencadenaron la persecución por varios establecimientos comerciales del noroccidente de Bogotá.

“A él fue el que lo mataron por venganza, por también defender a la mamá, o también fue por la puñalada que le metió al chino hace poquitos días, que los maes lo estaban buscando para matarlo”, aseveró el testigo al explicar el contexto de conflictividad en el que se vio envuelta la víctima a Citi TV.

Elver Santiago Méndez Foto: City Tv

Según su relato, aunque en el establecimiento inicial se presentó un cruce de insultos contra la madre de Méndez por parte de dos hombres y una mujer, la agresión final estuvo motivada por el ajuste de cuentas pendiente tras las lesiones causadas previamente al otro sujeto. El testigo afirmó que los agresores buscaban a Méndez tras una agresión con arma blanca ocurrida días atrás.

Persecución, agresión y labores de la Sijín

El ataque culminó al interior de una tienda de la zona a donde Méndez ingresó intentando refugiarse. En ese punto, los tres señalados agresores lo abordaron, propinándole múltiples machetazos, golpes y patadas antes de emprender la huida en una motocicleta.

A pesar de que el joven fue socorrido y trasladado a un centro asistencial, los médicos confirmaron su deceso horas más tarde por la gravedad de las heridas.

Por su parte, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional incorporó estas declaraciones a los actos urgentes y labores de vecindario para esclarecer la veracidad de la hipótesis de venganza expresada por el allegado. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a aportar datos a través de la línea 123 para ubicar a los presuntos responsables.