Trágico final en Marinilla: joven fue reportado desaparecido y esto fue lo que encontraron

Un trágico desenlace tuvo el reporte de desaparición del joven Carlos Andrés Muñoz Ocampo, de 19 años, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en la vereda La Primavera, en una zona rural del municipio de Marinilla, en el oriente del departamento de Antioquia.

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Las investigaciones preliminares de los organismos de seguridad apuntan a que el crimen se desencadenó luego de una violenta alteración del orden o riña contra un grupo de personas no identificadas.

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La alerta sobre la ubicación del cadáver se dio a conocer durante la tarde del pasado viernes, 18 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 4:22 p. m., cuando el comandante de la estación de policía local reportó el ingreso al hospital municipal de un ciudadano herido.

La víctima sobreviviente, un hombre de 22 años que presentaba lesiones causadas por un objeto cortopunzante, informó de inmediato a los médicos y uniformados sobre la presencia de otra persona fallecida en el lugar del altercado.

Hallazgo en zona boscosa

A partir de los testimonios e indicaciones entregadas por el joven lesionado, las patrullas de la Policía del departamento de Antioquia se desplazaron hacia el sector rural de La Primavera, ubicado a unos 20 minutos de la cabecera municipal de Marinilla.

Tras desplegar un operativo de búsqueda en un área de tupida vegetación, los uniformados localizaron el cadáver del joven de 19 años.

La Policía encontró el cuerpo en una zona rural. Foto: SEMANA

Durante la inspección inicial del cadáver en la zona boscosa, los forenses confirmaron que la víctima presentaba heridas de consideración en la región del cuello causadas por un arma cortopunzante, las cuales le provocaron la muerte en el lugar de los hechos.

La escena del crimen fue acordonada para la recolección de pruebas e indicios biológicos que permitan reconstruir la secuencia exacta de la agresión.

Proceso para dar con los responsables

Las autoridades judiciales avanzan en la toma de declaraciones al sobreviviente de 22 años, quien permanece bajo observación médica, con el fin de conocer la identidad de los agresores y establecer las causas de la riña.

Las autoridades se encuentran investigando el hecho. Foto: City TV

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía General de la Nación asumieron los actos urgentes y el análisis del entorno para esclarecer el homicidio.

La comunidad del oriente antioqueño expresó su consternación por el hecho violento, mientras la Policía Nacional reiteró el llamado a la tolerancia y a la resolución pacífica de conflictos, instando a la ciudadanía a aportar información oportuna a través de las líneas institucionales para lograr la pronta captura de los agresores.