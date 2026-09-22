Defensa de ‘Kiko’ Gómez insiste a la Fiscalía que lo cite a declarar por ataque a la Procuraduría; sospechoso rindió interrogatorio

Una insistencia de declaración jurada fue la nueva petición que radicó el abogado Felipe Criollo, quien defiende a Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira, para que la Fiscalía lo escuche frente a la nueva denuncia que apareció en su contra, relacionada con la bala y el orificio que aparecieron en el piso 26 de la sede principal de la Procuraduría, en Bogotá.

Lo particular del hallazgo es que el proyectil apareció justo en la oficina del procurador delegado ante la Sala de Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien casualmente le pidió a la Corte Suprema de Justicia que condenara a Gómez por el homicidio de Luis Gregorio López Peralta, concejal de Barrancas (La Guajira). Así lo informó la Corte Suprema.

Urgente: Kiko Gómez estaría detrás del ataque contra la Procuraduría; Corte Suprema lanza advertencia

‘Kiko’ Gómez rechazó los señalamientos que lo vinculan con el ataque a la Procuraduría y las amenazas a magistrados, y le pidió a la Fiscalía que se realicen todas las indagaciones necesarias para que se esclarezca ese capítulo.

Ahora, el abogado Criollo, defensa de Kiko, le volvió a solicitar a la Fiscalía que lo escuche, después de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis, revelara que el exgobernador era una de las líneas de investigación por el hecho en la sede de la Procuraduría y las amenazas a sus colegas.

Criollo expresó: “En aras de garantizar la transparencia y el derecho a la verdad, consideramos pertinente y responsable la declaración del señor Juan Francisco Gómez Cerchar dentro de la indagación de la referencia para que no quede duda de su absoluta ajenidad, puesto que es de su total interés aclarar la situación y que no se le involucre en hechos que no son ciertos”.

La petición a la Fiscalía concluyó con una manifestación de respeto de su cliente a los entes de control, a la Corte Suprema de Justicia y a las demás entidades que operan alrededor de la administración de justicia.

¿Por qué la Fiscalía no ha llamado al exgobernador?

Aunque la defensa de ‘Kiko’ Gómez ha intentado en dos oportunidades que la Fiscalía lo escuche, hasta el momento el exgobernador de La Guajira no ha sido citado para que dé explicaciones sobre la grave denuncia que hicieron desde la Corte Suprema de Justicia.

En las últimas horas, el abogado Sergio Clavijo informó que la entidad citó a interrogatorio a un hombre que es investigado por el proyectil hallado en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación.

La persona se presentó el pasado 21 de septiembre a una diligencia de interrogatorio de la Fiscalía Especializada de Seguridad Pública, despacho que adelanta la pesquisa de estos hechos.

Clavijo manifestó: “Nuestra oficina reconoce que la investigación de posibles atentados contra funcionarios que administran justicia debe adelantarse con total rigurosidad y celeridad. Pero desde este momento se les indica a las autoridades y los medios de información que los hechos no son constitutivos de presuntos atentados”.

Esta persona acudirá a todos los llamados de la justicia para desvirtuar dicha tesis, mientras que ‘Kiko’ Gómez sigue esperando que la Fiscalía lo llame a declarar ante la grave denuncia en su contra.