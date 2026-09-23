Así puede postular a la mujer más valiente que conoce a este importante premio: ‘Hechas de valentía’

El Premio Cafam a la Mujer abrió de forma oficial las inscripciones para su edición número 38; este galardón se entrega desde hace casi 4 décadas conmemorando la transformación social en Colombia.

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En esta oportunidad, la iniciativa institucional se inspira en el lema ‘Hechas de valentía’, con el propósito de visibilizar el trabajo de lideresas que, mediante su compromiso y vocación de servicio, generan impactos positivos y duraderos en la calidad de vida de sus comunidades.

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A lo largo de su historia, el certamen se ha consolidado como un referente nacional del liderazgo femenino, acumulando un registro de 6.163 mujeres nominadas, 1.020 finalistas regionales y 37 ganadoras del máximo galardón.

La plataforma busca continuar destacando historias de resiliencia y cambio social desarrolladas en las distintas regiones del país.

El rol de la mujer y su importancia en el cambio social

Desde la dirección de la entidad se resaltó el papel determinante que juegan las mujeres en la consolidación del desarrollo equitativo. Ricardo Andrés Urrutia, director administrativo de Cafam, enfatizó que la capacidad transformadora del liderazgo femenino resulta esencial para construir un país más próspero, por lo que requiere espacios de proyección que fortalezcan sus iniciativas comunitarias.

Premio Cafam a la Mujer abre inscripciones para su edición 38: así puede postular a sus candidatas. Foto: CAFAM

El galardón pretende rendir homenaje a aquellas mujeres que enfrentan la adversidad con acciones concretas, rompiendo barreras e inspirando a otros sectores de la sociedad.

La convocatoria abarca proyectos desarrollados en zonas urbanas y rurales, reconociendo propuestas en campos como la educación, el medio ambiente, los derechos humanos y el desarrollo económico local.

Requisitos y canales para la presentación de candidaturas

Las postulaciones estarán abiertas para mujeres mayores de edad de cualquier condición socioeconómica que hayan liderado iniciativas con un impacto directo demostrable en el territorio nacional.

Los interesados en nominar a una candidata podrán tramitar la documentación requerida a través de las Cajas de Compensación Familiar o los Clubes Rotarios de su respectiva región.

La fecha límite para la recepción de expedientes vencerá el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m., sujeta a los cronogramas específicos de cada sede regional.

Los documentos finales podrán remitirse por correo certificado a la Oficina de Relaciones Públicas de Cafam en Bogotá (Av. Cra. 68 No. 90-88), o digitalmente mediante el correo electrónico premiomujer@cafam.com.co e instrumentos de transferencia de archivos.