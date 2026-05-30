Cafam responde tras medida cautelar de la Supersalud por retrasos en entrega de medicamentos

Cafam ha salido a explicar las razones detrás de los retrasos que ocasionaron medidas cautelares en su contra por parte de la entidad vigilante y las acciones que ya puso en marcha para solucionar la situación.

SuperSalud impuso medida cautelar a Cafam: se identificaron 1.048.575 pendientes abiertos en la entrega de medicamentos

¿Qué significa una medida cautelar?

Es común que al escuchar términos legales se piense en un castigo inmediato, pero Cafam ha aclarado que, en este caso, la medida no es una condena definitiva.

Según la organización, se trata de “un período formal de seguimiento y corrección” durante el cual la SuperSalud acompañará a la empresa “en el fortalecimiento de indicadores de servicio”.

Cafam aclaró que la medida de la Supersalud no es una sanción definitiva, sino un proceso de seguimiento. Foto: Getty Images

En palabras sencillas, es una etapa de supervisión en el cual la autoridad vigila de cerca que la empresa realice los ajustes necesarios para mejorar su atención, sin que esto signifique el cierre o una multa final.

Las razones detrás de la falta de medicamentos

La entidad señaló que los problemas de inventario no son una decisión interna, sino el resultado de una crisis de dinero que afecta a todo el sector salud.

Cafam recordó que existe un “deterioro sostenido en el flujo de recursos provenientes del sistema de salud hacia los gestores farmacéuticos”, lo cual ha generado una fuerte presión sobre sus finanzas.

El sistema de salud llega enfermo al próximo cuatrienio. ¿Aún tiene remedio?

Indicó que, como consecuencia, al no recibir el dinero del sistema a tiempo, se le dificulta pagar a proveedores y laboratorios, lo que termina afectando la disponibilidad de las medicinas en los estantes.

Además, la empresa aclaró que no gana nada reteniendo productos: “No existe beneficio económico, operativo ni estratégico en ello”, señalando que los retrasos más bien afectan su reputación y buen nombre.

Un plan de pago para recuperar el inventario

Cafam señala que, “gracias al acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud, se alcanzó un acuerdo de pagos con la Nueva EPS en marzo de este año”. Este pacto, ratificado en mayo por el actual interventor, Jorge Iván Ospina, ha permitido que desde abril se comiencen a pagar las deudas con los laboratorios.

Cafam informó que un acuerdo de pagos con la Nueva EPS ha permitido avanzar en la normalización de su operación. Foto: Facebook: Cafam

“A partir del cumplimiento de dicho acuerdo, desde el mes de abril logramos establecer compromisos sobre cartera vencida con los laboratorios, lo que ha favorecido la disponibilidad de inventarios y ha permitido que la distribución hacia nuestros puntos de dispensación se normalice de forma progresiva”, resalta el comunicado.

El compromiso con los pacientes crónicos

Cafam concluyó su comunicado afirmando tener la convicción de que, “con la normalización del flujo de recursos del sistema de salud”, volverá “a los estándares de oportunidad, disponibilidad y calidad” que la han caracterizado a lo largo de su historia.