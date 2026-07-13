SEMANA habló con el equipo de Magneto, a cargo de la plataforma del banco de talentos que anunció Abelardo De La Espriella: así funcionará

Con el objetivo de consolidar una base de datos amplia, diversa y organizada de talento humano, Patria Milagro anunció la apertura de su Banco de Talentos, una iniciativa que permitirá a los ciudadanos registrar su hoja de vida a través de Magneto Empleos, la plataforma oficial habilitada para este proceso.

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La iniciativa busca reunir perfiles de personas con formación profesional, técnica, tecnológica o experiencia laboral que deseen poner sus conocimientos y habilidades a disposición para futuras oportunidades.

De acuerdo con la organización, el Banco de Talentos no corresponde a una convocatoria laboral específica ni garantiza una vinculación inmediata, sino que funciona como un repositorio de perfiles que podrá ser consultado cuando surjan necesidades de talento acordes con los requisitos de diferentes proyectos.

“Luego de que el presidente electo sacó hace más o menos ocho días su proyecto Caza Talentos, como inicialmente lo nombró, invitó a varias compañías a participar. Nosotros presentamos nuestro proyecto con el valor agregado que consideramos tenemos, nuestro motor de inteligencia artificial, y celebramos un acuerdo de voluntades para llevarlo a cabo”, destacó Alejandro Arango, dueño de Magneto.

Pablo Arango y Alejandro Arango son los creadores de Magneto Global. Foto: Foto: Cortesía Magneto

El proceso de inscripción se realizará completamente en línea mediante la plataforma oficial del Banco de Talentos. Los interesados deberán ingresar al portal, seleccionar la opción de registro, crear o acceder a su cuenta en Magneto Empleos y completar la información personal y profesional solicitada. Asimismo, se recomienda actualizar la hoja de vida con el mayor nivel de detalle posible, incluyendo experiencia laboral, formación académica, competencias y conocimientos, con el fin de fortalecer el perfil registrado.

Una vez finalizado el proceso, la información quedará almacenada en el Banco de Talentos para ser considerada en futuras búsquedas de perfiles, de acuerdo con las necesidades que se presenten. La organización reiteró que el registro permanecerá disponible y podrá ser consultado cuando existan oportunidades que coincidan con las capacidades de los aspirantes.

Laura Herrera, vocera oficial de la plataforma de talentos de la Patria Milagro, enfatizó que la convocatoria tiene un alcance nacional y está abierta para todos los ciudadanos, sin importar su profesión, nivel educativo o experiencia.

“Estamos invitando a todos los colombianos a registrar su perfil. Lo más importante son las ganas de aportar a la construcción del país”, indicó.

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La vocera aclaró que el proceso no debe interpretarse como una convocatoria de empleo.

“En este momento no existe ninguna oferta laboral con el Gobierno. Lo que estamos construyendo es un banco de talento para el proyecto Patria Milagro”, precisó.

Uno de los aspectos que resaltó Arango es que todos los participantes tendrán las mismas oportunidades durante el proceso.

“Quienes ya tienen una hoja de vida registrada en Magneto y quienes ingresen por primera vez recibirán exactamente el mismo trato. La evaluación se hará con base en las competencias, habilidades y experiencia de cada persona, en igualdad de condiciones, sin recomendaciones ni privilegios”, aseguró.

Sobre la capacidad tecnológica de la plataforma, el fundador de Magneto explicó que la compañía administra actualmente millones de hojas de vida y cuenta con altos estándares de protección de la información.

Las personas podrán registrar sus hojas de vida con la ayuda de Magneto. Foto: Magneto

“Este proyecto fue diseñado con protocolos de seguridad, protección de datos y ciberseguridad para responder al alto volumen de registros que esperamos recibir”, sostuvo.

El proceso de inscripción se realiza completamente en línea a través del portal oficial de Patria Milagro. Patria Milagro reiteró el llamado a realizar el registro únicamente por los canales oficiales para proteger la información personal de los aspirantes.

Uno de los aspectos fundamentales de la plataforma será la importancia de Magneto Empleos y de Marble Headhunter en esta alianza, las cuales brindarán todo el soporte al proceso.