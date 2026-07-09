Bogotá abre 900 vacantes de empleo en una jornada con oportunidades para bachilleres, técnicos y profesionales

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá anunció una jornada de contratación en la que ofrecerá 900 vacantes laborales para diferentes perfiles, desde personas con formación de bachillerato hasta profesionales.

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Las oportunidades estarán disponibles este viernes 10 de julio de 2026 en dos convocatorias presenciales que se desarrollarán en el Centro Internacional y en la localidad de Usaquén.

Conozca cómo aplicar a las ofertas de empleo. Foto: Getty Images

Según informó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), las vacantes hacen parte de la estrategia Talento Capital, mediante la cual busca conectar a los ciudadanos con empresas que requieren personal para diferentes sectores económicos.

En total, la jornada contempla 100 vacantes para cargos relacionados con seguridad y control aeroportuario, así como 800 empleos vinculados a las obras del nuevo corredor de la Carrera Séptima.

La primera convocatoria se realizará en alianza con la empresa Securitas S.A.S., que ofrecerá puestos para agentes de control aeroportuario, vigilantes, guardas de seguridad, manejadores de caninos y operarios de medios tecnológicos.

De acuerdo con la entidad, estas oportunidades están dirigidas a personas con estudios desde bachillerato y podrán postularse candidatos “con o sin experiencia previa”. La jornada se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m. en la carrera 13 #27-00, local 177, en el Centro Internacional.

Los interesados deberán confirmar previamente su asistencia mediante el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y asistir con su hoja de vida actualizada.

La segunda convocatoria contempla 800 vacantes para perfiles operativos, técnicos y profesionales que participarán en las obras del nuevo corredor de la Carrera Séptima. Esta jornada cuenta con el apoyo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y del concesionario encargado del proyecto.

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Entre los cargos disponibles se encuentran profesionales en seguridad y salud en el trabajo, operarios de maquinaria amarilla, trabajadores sociales, topógrafos, ingenieros ambientales, auxiliares de obra, maestros de obra y otros perfiles relacionados con infraestructura.

La convocatoria se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m. en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Servitá, ubicado en la calle 165 #7-52, en la localidad de Usaquén.

La Agencia Distrital de Empleo recomendó a los aspirantes llevar su hoja de vida impresa y el documento de identidad para facilitar el proceso de postulación.

Ciudadanos acceden a convocatorias laborales en línea para aplicar a nuevas oportunidades de empleo en Bogotá. Foto: Getty Images

Asimismo, recordó que todos los servicios ofrecidos por la Agencia Distrital de Empleo y la estrategia Talento Capital son completamente gratuitos.

“Para acceder a las vacantes laborales de Talento Capital de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas“, señaló la entidad.