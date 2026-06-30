Nueva convocatoria del CNSC 2026: estas son las vacantes, salarios y pasos para aplicar

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) abrió una nueva convocatoria de empleo para quienes desean vincularse al sector público mediante concurso de méritos. El proceso estará habilitado desde el 26 de junio hasta el 23 de julio de 2026 y ofrece un total de 1.408 vacantes distribuidas en seis entidades del orden nacional.

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La convocatoria está dirigida a ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos para cada cargo y quieran acceder a un empleo público bajo criterios de igualdad, transparencia y mérito. Cada vacante cuenta con información detallada sobre funciones, requisitos académicos y de experiencia, ciudad de desempeño y asignación salarial, datos que pueden consultarse antes de realizar la inscripción.

Comisión nacional del servicio civil Foto: Web de la CNSC

¿Cuánto cuesta la inscripción?

Para participar en el proceso de selección, los aspirantes deberán cancelar los derechos de participación, cuyo valor depende del nivel del empleo al que deseen postularse.

Nivel técnico y asistencial: COP 58.400.

COP 58.400. Nivel profesional y demás niveles jerárquicos: COP 87.550.

El pago puede realizarse a través de diferentes canales habilitados, entre ellos PSE, Bancolombia, corresponsales bancarios y sucursales autorizadas.

Para participar en la convocatoria, los interesados deberán ingresar a la plataforma SIMO, disponible a través del portal de la CNSC. Una vez allí, tendrán que registrarse si aún no cuentan con un usuario o iniciar sesión con sus credenciales.

Posteriormente, deberán consultar las vacantes disponibles y seleccionar aquella que se ajuste a su perfil. Antes de postularse, es importante revisar la información de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), donde se especifican las funciones del cargo, los requisitos exigidos, la ciudad en la que se desempeñará el empleo y la remuneración correspondiente.

La Comisión Nacional del Servicio Civil, Cnsc, abrió la convocatoria para proveer más de 1.048 vacantes. Foto: Comisión Nacional del Servicio Civil/Web/CNSC

Después de elegir la vacante, el siguiente paso es cancelar los derechos de participación mediante alguno de los medios de pago autorizados y, finalmente, completar la inscripción en la plataforma antes de que finalice el plazo establecido para la convocatoria.

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La CNSC recomienda a los aspirantes leer con atención los requisitos de cada empleo y completar el proceso con suficiente anticipación para evitar inconvenientes de última hora. Una vez finalice el periodo de inscripciones, continuará el concurso de méritos con las etapas de evaluación establecidas para seleccionar a los candidatos que ocuparán las vacantes ofertadas.