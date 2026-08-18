Bavaria destinará 12.000 millones de pesos a la recuperación de 3.500 negocios afectados por el terremoto

Bavaria anunció una inversión de 12.000 millones de pesos para respaldar la recuperación de 3.500 negocios afectados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Los recursos conformarán un fondo orientado a apoyar la reconstrucción y reapertura de establecimientos en las zonas impactadas por la emergencia.

Abelardo De La Espriella anunció que Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa Fanny Gutiérrez donarán 200.000 millones de pesos

La iniciativa se desarrollará en articulación con el Plan de reconstrucción para comerciantes y microempresarios, liderado por el Gobierno nacional. Según la compañía, el objetivo es apoyar a tenderos, pequeños comerciantes y emprendedores para que puedan retomar sus actividades económicas.

El anuncio fue realizado este 18 de agosto. Sergio Rincón, presidente de Bavaria, señaló que los establecimientos afectados cumplen una función económica y social en las comunidades.

“Durante más de 137 años hemos hecho parte del desarrollo de Colombia y hoy queremos reiterar nuestro compromiso con las familias, comunidades y territorios afectados. Detrás de cada tienda de barrio, comercio y negocio local hay una familia, una fuente de ingresos y un punto de encuentro para la comunidad. Estos establecimientos no solo impulsan la economía de sus territorios; también fortalecen el tejido social”, afirmó Rincón.

Cada vez más empresarios se unen a la consecución de recursos para atender la desvastación tras el movimiento telúrico. Foto: Mauricio Alvarado/Aymer Andrés Álvarez

Estos son los millonarios aportes que empresas y empresarios hicieron para ayudar a los afectados por el terremoto

Además de los recursos anunciados, Bavaria informó que puso a disposición su capacidad logística, conocimiento y presencia territorial para apoyar las acciones de recuperación.

Durante los primeros días posteriores a la emergencia, la empresa movilizó más de 30 camiones y entregó 250.000 unidades de agua y Pony Malta para atender a las comunidades afectadas.

El Grupo Tecnoquímicas (TQ) ha manifestado su intención de donar $50.000 millones, y Bavaria, por su parte, $12.000 millones, para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país.



Mi profundo agradecimiento a estas empresas por este aporte fundamental.



En… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 18, 2026

La inversión se suma a las acciones de recuperación que se adelantan con participación de autoridades, empresas y comunidades. El fondo anunciado estará dirigido a negocios que resultaron afectados por el terremoto y busca contribuir a la reactivación de sus actividades.

Bavaria señaló que continuará trabajando con las autoridades, el sector privado y las comunidades en las regiones impactadas para apoyar el proceso de recuperación.