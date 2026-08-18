Economía

Abelardo De La Espriella anunció que Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa Fanny Gutiérrez donarán 200.000 millones de pesos

La donación irá dirigida a la atención de los afectados y a las labores de reconstrucción tras el terremoto que sacudió a Colombia.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

18 de agosto de 2026 a las 5:30 p. m.
El mandatario entregó detalles de la donación realizada por el empresario y su esposa.
El mandatario entregó detalles de la donación realizada por el empresario y su esposa. Foto: Montaje Semana

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, destacó este martes la decisión del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, de donar 200.000 millones de pesos para contribuir a la atención de la emergencia y a la reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Jaime Gilinski, su esposa Raquel Kardonski y Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella anuncia donación de Jaime Gilinski y su esposa Raquel por 150.000 millones de pesos para la reconstrucción en Cali

El anuncio fue hecho por el mandatario a través de una publicación en X, en la que agradeció públicamente a la pareja por su aporte y resaltó la solidaridad del sector privado frente a una de las mayores emergencias que ha enfrentado su recién iniciado Gobierno.

“Don Luis Carlos Sarmiento Angulo y su señora, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, han decidido donar $200.000 millones para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país”, escribió De La Espriella.

El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo un fuerte impacto en el occidente colombiano y afectó ciudades y municipios como Cali, Pereira, Buenaventura y Quibdó. La emergencia dejó cientos de personas fallecidas, miles de heridos y graves daños en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura.

Ante la dimensión de la tragedia, el Gobierno ha llamado a la participación de diferentes sectores para apoyar las labores de atención y recuperación.

La contribución anunciada por los Sarmiento se suma a otros aportes provenientes del sector privado destinados a la reconstrucción de infraestructura y la atención de las comunidades damnificadas.

El presidente Abelardo De La Espriella recorrió zonas afectadas del Valle del Cauca tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto.
Abelardo De La Espriella reveló que Proantioquia donará $ 200.000 millones para atender la tragedia ocasionada por el terremoto

El presidente De La Espriella destacó que la reconstrucción será una tarea que requerirá el esfuerzo conjunto de empresarios, ciudadanos y Gobierno.

“Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia”, afirmó.

Luz Ángela Sarmiento, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny de Sarmiento.
Luz Ángela Sarmiento, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny de Sarmiento. Foto: Vanessa Pérez

El mandatario también cerró su mensaje con un llamado al sentido de solidaridad nacional: “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”.

La donación de 200.000 millones de pesos representa uno de los aportes privados anunciados en medio de la emergencia y busca respaldar las necesidades derivadas del terremoto y las posteriores labores de reconstrucción.