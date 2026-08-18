Abelardo De La Espriella anunció que Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa Fanny Gutiérrez donarán 200.000 millones de pesos

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, destacó este martes la decisión del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, de donar 200.000 millones de pesos para contribuir a la atención de la emergencia y a la reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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El anuncio fue hecho por el mandatario a través de una publicación en X, en la que agradeció públicamente a la pareja por su aporte y resaltó la solidaridad del sector privado frente a una de las mayores emergencias que ha enfrentado su recién iniciado Gobierno.

Don Luis Carlos Sarmiento Angulo y su señora, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, han decidido donar $200.000 millones para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país.



Les agradezco profundamente su generosidad, su aporte y su solidaridad en este momento de… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 18, 2026

“Don Luis Carlos Sarmiento Angulo y su señora, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, han decidido donar $200.000 millones para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país”, escribió De La Espriella.

El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo un fuerte impacto en el occidente colombiano y afectó ciudades y municipios como Cali, Pereira, Buenaventura y Quibdó. La emergencia dejó cientos de personas fallecidas, miles de heridos y graves daños en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura.

Ante la dimensión de la tragedia, el Gobierno ha llamado a la participación de diferentes sectores para apoyar las labores de atención y recuperación.

La contribución anunciada por los Sarmiento se suma a otros aportes provenientes del sector privado destinados a la reconstrucción de infraestructura y la atención de las comunidades damnificadas.

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El presidente De La Espriella destacó que la reconstrucción será una tarea que requerirá el esfuerzo conjunto de empresarios, ciudadanos y Gobierno.

“Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia”, afirmó.

Luz Ángela Sarmiento, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny de Sarmiento. Foto: Vanessa Pérez

El mandatario también cerró su mensaje con un llamado al sentido de solidaridad nacional: “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”.

La donación de 200.000 millones de pesos representa uno de los aportes privados anunciados en medio de la emergencia y busca respaldar las necesidades derivadas del terremoto y las posteriores labores de reconstrucción.