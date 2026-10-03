De La Espriella anuncia $380.000 millones para Córdoba: “Yo mismo voy a verificar las obras”

El presidente anunció que 380.000 millones de pesos regresarán al departamento de Córdoba para financiar proyectos de inversión, luego de señalar que esos recursos habían quedado comprometidos en una fiducia durante la administración anterior.

Durante un acto público en Montería, el mandatario aseguró que el monto corresponde al 39 % de cerca de un billón de pesos que, según dijo, quedó sin ejecutar y en riesgo de perderse. Atribuyó esa situación al manejo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y cuestionó la forma en que fueron administrados los recursos.

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“La nefasta administración saliente, que sentía un odio especial por Córdoba, dejó atrapados recursos en una fiducia sin ejecutar. Y, por supuesto, en riesgo inminente de perderse”, insistió.

El mandatario agregó que en su experiencia como abogado penalista durante tantos años, aprendió que hasta el más perverso criminal tiene un plan, una secuencia lógica, una organización.

“Incluso los psicópatas, que se supone están enajenados, organizan las cosas, pero lo que pasó con el robo del erario no fue ni siquiera parecido a eso. Es como si una horda de mongoles o vikingos hubiese desembarcado en una ciudad a destruir todo a su paso. Es como si alguno de nosotros dejara la puerta de la casa abierta y se metieran los ladrones a arrancar las lámparas, a arrancar los sanitarios, llevarse todo y luego a prenderle fuego”, subrayó.

El presidente Abelardo De La Espriella hizo varios anuncios en su visita a Montería. Foto: Presidencia

En su concepto, lo ocurrido en su departamento natal fue una depredación de lo público, en donde lo que no se pudieron robar, lo enredaron en fiducias.

“Son 380.000 millones de pesos que regresan al departamento y que sin duda les sirven a los cordobeses”, afirmó el presidente. También pidió que el dinero sea ejecutado con “eficiencia y transparencia”, y advirtió que su Gobierno hará seguimiento a las obras financiadas con esos recursos.

El anuncio estuvo acompañado de compromisos específicos para Montería y otros municipios del departamento. De La Espriella informó que se garantizarán 30.000 millones de pesos para la nueva sede del Hospital Camilo Torres, proyecto que, según explicó, se encuentra en fase tres y beneficiaría a 66.814 habitantes.

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También anunció 16.000 millones de pesos para completar la renovación integral del mercado de Los Cuatro Patios, mientras la Alcaldía de Montería aportaría otros 12.000 millones. El presidente indicó que el proyecto también se encuentra en fase tres.

A estos recursos se suma un paquete de 55.869 millones para 12 proyectos en igual número de municipios de Córdoba. Entre las inversiones mencionadas están obras deportivas y de espacio público en Puerto Escondido; soluciones sanitarias rurales en Purísima; una placa-huella en Ayapel; un patinódromo y un parque biosaludable en Buenavista, así como un muro de contención en San Carlos.

Montería, Córdoba. Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO

El listado también contempla pavimentación en Montelíbano, unidades sanitarias en Chinú, infraestructura educativa en Cereté, una estación de bombeo y obras de alcantarillado en Canalete, soluciones sanitarias en Ciénaga de Oro, adecuación de puestos de salud en San Andrés de Sotavento y mejoras en el puesto de salud de Corosalito, en Chimá.

De La Espriella insistió en que su Gobierno hará control directo sobre la ejecución. “Yo mismo voy a verificar las obras”, dijo, y aseguró que visitará los 1.103 municipios del país para revisar los proyectos financiados con recursos nacionales.