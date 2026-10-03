Presidente inauguró nueva ruta aérea Montería-Panamá y anunció próxima conexión internacional

Este 3 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella dio apertura oficial a la nueva ruta aérea directa entre Montería y Panamá, durante un acto en el que estuvo acompañado por el alcalde de la capital de Córdoba, Hugo Kerguelén García.

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La nueva conexión internacional inicia con la apertura de la venta de tiquetes y se incorpora a la oferta aérea de Montería como una ruta comercial hacia el exterior.

El proyecto fue desarrollado mediante gestiones de la Alcaldía de Montería, el concesionario aeroportuario y el Gobierno nacional, que adelantaron inversiones y acciones para fortalecer la capacidad del aeropuerto y avanzar en la conexión internacional.

Abelardo De La Espriella inauguró oficialmente la ruta aérea Montería–Panamá y anunció que la próxima conexión internacional será con Miami. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/JTU0acfJkt — Revista Semana (@RevistaSemana) October 3, 2026

Durante la jornada, el alcalde Kerguelén García destacó la apertura de la ruta y señaló la importancia de que los habitantes de la ciudad hagan uso de ella.

“Hoy se abre la venta de nuestra primera ruta internacional comercial. Esto no es un vuelo. Es una conexión. Que el monteriano salga a conocer el mundo. Y, sobre todo, que el mundo venga a conocer Montería: el turista, el inversionista, el deportista, el académico”, destacó el alcalde.

Panamá será el primer destino internacional con conexión comercial directa desde Montería. La ruta también permitirá que los pasajeros tengan acceso, desde ese país, a otros destinos internacionales mediante su red de conexiones aéreas.

Durante el evento, De La Espriella anunció que la siguiente ruta internacional que se busca establecer desde Montería tendrá como destino Miami, en Estados Unidos.

“Lo que sigue, señor presidente de Satena, es la ruta directa Montería-Miami, para conectar a Córdoba directamente con los Estados Unidos de Norteamérica”, afirmó el presidente.

Abelardo De La Espriella inauguró oficialmente la ruta aérea Montería–Panamá. Foto: Montaje Semana

La Administración municipal indicó que la apertura de la conexión con Panamá hace parte de las gestiones adelantadas para aprovechar las inversiones realizadas en infraestructura aeroportuaria y ampliar las opciones de conectividad de la ciudad.

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Con el inicio de la venta de tiquetes, Montería comienza la operación comercial de su primera ruta aérea internacional directa. La Alcaldía también hizo un llamado a ciudadanos, empresarios, gremios y representantes del sector turístico a utilizar la conexión y contribuir a su sostenibilidad.