La industria aérea de América Latina necesitará 2.720 nuevos aviones de pasajeros entre 2026 y 2045, de acuerdo con la Previsión Global del Mercado de Airbus. Según la compañía, la flota comercial de la región pasará de 1.550 a 2.770 aeronaves en ese periodo, impulsada por el crecimiento económico, la urbanización y la expansión de la clase media.

Avianca invertirá 3.000 millones de dólares y sumará 61 aviones a su flota entre 2027 y 2029

La mayor parte de la demanda corresponderá a aviones de pasillo único, con 2.520 nuevas entregas, mientras que los de fuselaje ancho representarán 200. Del total, 1.220 aeronaves contribuirán a ampliar la flota y otras 1.500 reemplazarán modelos de generaciones anteriores.

El fabricante también proyecta que el tráfico aéreo con origen y destino en América Latina crecerá a una tasa anual del 3,7 % durante las próximas dos décadas. Los vuelos domésticos liderarían ese comportamiento, con un incremento del 4 % anual, seguidos por los trayectos dentro de América Latina y el Caribe, que avanzarían 3,3 %.

IATA advierte sobre los retos de capacidad de El Dorado y pide mejorar la infraestructura aeroportuaria en Colombia

La modernización de las flotas será otro factor relevante. Airbus estima que los aviones de última generación pasarán de representar el 44 % de las aeronaves en servicio actualmente al 94 % en 2035, lo que permitiría optimizar costos operativos y reducir emisiones de CO₂.

En la región, más de 900 aviones de Airbus están actualmente en operación y otros 450 hacen parte de su cartera de pedidos.