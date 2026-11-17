En medio de la transformación del sistema pensional colombiano, Colfondos cumple 35 años de operación con más de 2,3 millones de afiliados y $76,2 billones en activos administrados. La compañía destacó los resultados de su gestión de inversiones y reiteró la importancia de fortalecer el ahorro de largo plazo para garantizar la sostenibilidad pensional de las próximas generaciones.

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Desde la implementación del esquema de multifondos en 2011, la entidad ha generado más de $43,8 billones en rendimientos acumulados para sus afiliados. Según sus cifras, el 84 % del crecimiento de los activos administrados en pensión obligatoria durante ese periodo corresponde a los rendimientos de las inversiones, mientras que el 16 % proviene de aportes netos.

En cesantías, Colfondos también reportó un desempeño destacado en el portafolio de largo plazo, en el que se ha ubicado entre los líderes de rentabilidad de la industria durante los últimos 15 años.

La administración de estos recursos también ha tenido participación en proyectos de infraestructura. La compañía comprometió más de $1,4 billones en cuatro fondos de deuda vinculados a proyectos viales 4G y otros $275.000 millones en fondos de infraestructura.

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De cara a la reforma pensional, la entidad aseguró estar preparada para los cambios regulatorios y operativos. Sin embargo, señaló que persisten desafíos relacionados con la cobertura, la suficiencia de las pensiones y el fortalecimiento del ahorro. También hizo énfasis en la necesidad de promover la educación financiera y la preparación económica para el retiro.

“Colfondos está preparada para responder a los cambios regulatorios y operativos que trae consigo esta transformación. La compañía ha participado activamente en los procesos de preparación requeridos para la implementación del nuevo modelo y está lista para acompañar una transición ordenada, segura y centrada en las necesidades de sus afiliados”, aseguraron desde la entidad.