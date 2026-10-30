La evolución de Colfondos: tecnología, talento y planificación financiera para el futuro

En 1991 Colfondos empezó a escribir su historia con una idea sencilla: acompañar a los colombianos en la construcción de su ahorro de largo plazo. Treinta y cinco años después administra más de $76,2 billones en activos. Según la compañía, desde el esquema multifondos, en 2011, ha alcanzado resultados consistentes en rentabilidad en los portafolios de Mayor Riesgo y Conservador de Pensión Obligatoria, y en cesantías de largo plazo. Cuenta con el respaldo de Grupo Habitat y Prudential Financial.

Una historia que creció con el país

Adriana Herrera Sarmiento la vio crecer desde el primer día. Tenía 18 años cuando llegó a una casa de la calle 72, en Bogotá, donde trabajaban los 23 empleados de entonces. “Ingresé a Colfondos empacando extractos y hoy soy líder de Definición Pensional”, resume. Ver hoy a más de 1.000 personas, dice, “me llena de orgullo”.

Pilar Veloza, auxiliar de Pensiones con 24 años en la compañía, vio cómo esa historia pasó del papel a los procesos automatizados. Lo que no cambió, dice, es “su activo humano”. Marcia Castro, directora comercial, llegó como aprendiz hace 30 años: “La compañía te exige retarse constantemente y, cada vez que lo haces, encuentras una mejor versión de ti”.

Lo que hay detrás de cada pensión

Una pensión es un trámite para el sistema, pero para quien la recibe suele ser mucho más. Adriana habla de los momentos más duros, como una invalidez o la muerte de un familiar: “Sabemos que estamos ayudando a alguien en un momento determinante”. Para Marcia, “detrás de cada gestión hay una persona a la que acompañamos”.

Lo que viene no será menos exigente. La reforma pensional y una mayor expectativa de vida plantean nuevos desafíos para construir bienestar financiero a largo plazo. Y los números lo confirman: según la ONU, la esperanza de vida mundial pasó de 64,9 años en 1995 a 73,3 en 2024, y hacia finales de la década de 2070 los mayores de 65 superarán a los menores de 18. En Colombia, el DANE calcula que los mayores de 60 pasarán de 8,1 millones en 2026 a 13,7 millones en 2050, y que una cuarta parte de ellos hoy no recibe ingresos. Vivir más es una buena noticia, siempre que se llegue preparado.

Ante ese panorama, Colfondos quiere hablar de algo más que de pensión: de cómo ahorrar e invertir pensando a largo plazo y desde temprano. Lo hace con el respaldo de 35 años de trayectoria y rentabilidades históricas, y con equipos en formación continua, habilidades digitales e inteligencia artificial. Su apuesta es que planificar el futuro financiero deje de ser una decisión de última hora.

Después de 35 años, el reto es el mismo con otro alcance: que más colombianos tomen decisiones informadas sobre su futuro. Y Marcia, la aprendiz de hace 30 años, le desea a la casa que la formó “una larga vida, porque aquí he sido muy feliz”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Colfondos