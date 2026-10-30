Padam: la foodtech que transforma biodiversidad y ciencia en nutrición funcional

Colombia tiene una riqueza biológica que representa una oportunidad para desarrollar nuevos productos alimentarios. Sin embargo, transformar un ingrediente de origen natural en una propuesta de valor para el mercado exige más que identificar sus propiedades: requiere investigación, formulación, procesos productivos y avances regulatorios que permitan ampliar sus posibilidades de uso.

Esa es una de las apuestas de Padam Bienestar, una foodtech colombiana que desarrolla mezclas funcionales con superalimentos, adaptógenos, hongos funcionales e ingredientes emergentes. Su trabajo parte de una pregunta: ¿cómo aprovechar la biodiversidad del país para desarrollar propuestas innovadoras alrededor de la alimentación y el bienestar?

“Nos encanta trabajar con ingredientes emergentes y ancestrales que vienen de las montañas y de sitios remotos de nuestro país, como la Amazonía. Por citar solo algunos, hemos incorporado ingredientes como chachafruto, camu camu, sacha inchi y hongos funcionales, explorando su potencial para desarrollar nuevas formulaciones de nutrición funcional”, afirma Viviana Echeverri, fundadora y CEO de Padam Bienestar.

Menos prisa, más propósito: longevidad empresarial

Uno de los ejemplos es la mucuna, una leguminosa cultivada en Boyacá y Tolima bajo prácticas de agricultura regenerativa. Su incorporación a una formulación comercial ilustra el potencial de conectar biodiversidad, conocimiento e innovación con nuevas oportunidades productivas para el campo.

Biodiversidad e innovación

Padam nació en Medellín en 2018 y en ocho años ha desarrollado un portafolio de siete alimentos funcionales con una apuesta sostenida por el rigor científico y la incorporación de ingredientes emergentes.

La compañía ha sido pionera en Colombia en este segmento, incorporando adaptógenos, hongos funcionales, superalimentos, nootrópicos, probióticos y prebióticos en matrices alimenticias en polvo, en un momento en el que muchos de estos conceptos todavía eran poco conocidos en el mercado nacional.

“Estamos constantemente recorriendo ferias de tendencias en alimentación alrededor del mundo. Somos pioneros en ingredientes emergentes y buscamos combinarlos para crear formulaciones innovadoras y fáciles de incorporar a la vida cotidiana”, explica Echeverri.

Pero innovar también implica superar barreras regulatorias. La incorporación de materias primas novedosas requiere avanzar en los procedimientos correspondientes ante entidades como el INVIMA y el Ministerio de Salud.

“Al utilizar ingredientes tan novedosos, constantemente debemos trabajar con las entidades regulatorias para abrir camino a ingredientes que posteriormente puedan ser utilizados por toda la industria alimentaria”, señala la CEO.

Para Padam, este trabajo trasciende a la propia compañía: avanzar en las rutas regulatorias y técnicas de nuevos ingredientes también genera oportunidades para otras empresas que quieran desarrollar nuevas soluciones en alimentos funcionales.

Padam Bienestar: empresa colombiana que convirtió una búsqueda personal en un negocio internacional

Ciencia, respaldo y confianza

La innovación de Padam también ha estado acompañada por una apuesta creciente por la validación científica. La compañía ha realizado estudios técnicos y científicos sobre diferentes formulaciones, evaluaciones de capacidad antioxidante e investigación aplicada. Adapta-Gut, uno de sus productos insignia, ha sido objeto de investigación exploratoria junto con la Universidad EAFIT y Astrolab Biotech alrededor de microbiota y bienestar digestivo.

A este trabajo se suma el aval de la Asociación Colombiana de Endometriosis, ASOCOEN, para algunos de sus productos, el respaldo y recomendación de profesionales de la salud y cientos de testimonios de consumidores que han incorporado PADAM a sus hábitos de bienestar.

Esta combinación de ciencia, respaldo profesional y experiencia del consumidor se ha convertido en uno de los pilares con los que la compañía busca construir confianza en una categoría todavía emergente.

Padam también hace parte de las mesas de trabajo del Clúster Agroalimentario de la Cámara de Comercio de Medellín, donde participa en iniciativas y proyectos orientados a fortalecer la innovación y competitividad de la industria.

La compañía ha sido pionera en Colombia en este segmento, incorporando adaptógenos, hongos funcionales, superalimentos, nootrópicos, probióticos y prebióticos en matrices alimenticias en polvo, en un momento en el que muchos de estos conceptos todavía eran poco conocidos en el mercado nacional. Foto: Padam Bienestar - Viviana Echeverri

Proyección internacional

La apuesta de Padam también ha recibido reconocimientos internacionales. En 2025, Adapta-Gut ganó el Premio a la Innovación Alimenticia de The Food Tech en Latinoamérica. En 2026 recibió dos reconocimientos Commended del jurado de los World Food Innovation Awards en Londres, en las categorías Best Functional Product y Health Innovation.

Actualmente, la compañía tiene presencia en más de 2.000 puntos de venta en Colombia, ecommerce propio en Colombia y Estados Unidos y presencia comercial en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y Aruba. México y Centroamérica están entre los mercados prioritarios de su plan de internacionalización.

Sin embargo, su visión va más allá de llevar productos terminados a nuevos mercados. Padam busca profundizar el trabajo alrededor de la biodiversidad colombiana, conectando ingredientes con investigación, validación, regulación y transformación para generar productos de mayor valor agregado.

“Tenemos como propósito transformar la salud y el bienestar de las personas. Nos apasiona la longevidad, entendida como ayudar a las personas a vivir más y mejor”, afirma Echeverri.

Después de ocho años, Padam busca seguir demostrando que la biodiversidad colombiana, cuando se combina con ciencia, rigor e innovación, puede convertirse en conocimiento y alimentos funcionales de alto valor capaces de competir en el mundo.