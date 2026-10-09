La historia de Padam Bienestar comenzó con una búsqueda personal. Viviana Echeverri, su fundadora y CEO, se acercó a las medicinas alternativas y a los ingredientes funcionales mientras exploraba nuevas formas de entender su propio bienestar. Aquella experiencia terminó convirtiéndose en una iniciativa empresarial que nació en Medellín en 2018, cuando la categoría todavía era poco conocida en Colombia.

“Padam nace de una búsqueda personal de sanación. Esto implicó un viaje al interior, un viaje de introspección, y en este proceso descubrí las medicinas alternativas, los ingredientes funcionales”, cuenta Echeverri.

La empresa se especializó en desarrollar mezclas funcionales a partir de superalimentos, adaptógenos, hongos funcionales e ingredientes emergentes. Su propósito es combinar estas materias primas en formulaciones dirigidas al bienestar, la salud y la longevidad.

“Padam Bienestar es una foodtech dedicada a crear alimentación y nutrición de precisión. Hacemos mezclas funcionales a base de superalimentos, adaptógenos, hongos funcionales e ingredientes emergentes”, explica su CEO.

Crecer con estructura flexible

Ocho años después de su creación, la compañía cuenta con siete productos y presencia en más de 2.000 puntos de venta en Colombia, además de comercialización en cuatro países. Su distribución abarca almacenes de cadena, mercados saludables, droguerías y el canal food service.

Parte de su modelo consiste en tercerizar procesos como la producción, la distribución, la gestión contable y tributaria y la operación digital. Esto le permite concentrar su equipo principal en la gestión y el desarrollo del negocio, apoyándose en proveedores especializados. “Tenemos un modelo que se llama apalancamiento. Tercerizamos muchos de nuestros procesos y nuestro equipo principal está conformado por seis personas que gestionan todos estos equipos”, señala Echeverri.

La fundadora destaca que este esquema ha permitido llevar los productos a miles de consumidores sin construir una estructura operativa de gran tamaño. El reto ahora es mantener la capacidad de innovación y responder a las exigencias de un mercado en crecimiento.

Redefinir el éxito

Visión de expansión

La apuesta por desarrollar productos diferenciados también ha llevado a Padam a escenarios internacionales. En 2025 recibió el premio de innovación alimentaria FUTEC para Latinoamérica y, en marzo de 2026, obtuvo dos menciones de honor en los World Innovation Food Awards, celebrados en Londres, en las categorías de mejor producto funcional e innovación en salud, por Adapta Gut.

Para Echeverri, estos reconocimientos tienen un significado especial por el camino recorrido desde los inicios de la empresa. “Es una historia que nace desde empezar sin socios, sin capital, con todos los pronósticos de mercado en contra”, recuerda.

Sin embargo, el crecimiento también trae desafíos. La fundadora identifica la regulación como uno de los principales obstáculos para incorporar ingredientes novedosos a la industria alimentaria, pues estos procesos requieren gestiones ante las autoridades competentes.

La compañía busca fortalecer su presencia en Latinoamérica, con México y Centroamérica entre sus mercados prioritarios. Al mismo tiempo, proyecta continuar desarrollando productos y explorando ingredientes provenientes de la biodiversidad colombiana.

“Nos apasiona el tema de la longevidad, entendido como ayudar a las personas a vivir más y mejor. Nuestro gran sueño es seguir creando productos que transformen la salud de las personas y seguir innovando”, afirma Echeverri.