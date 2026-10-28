Laura López, la abogada que, con su firma, defiende los derechos de los maestros

“En el mundo jurídico las mujeres deben construir una ruta propia”, fue una certeza que le vino con el tiempo y que ha definido su carrera. La suya se ha forjado desde la convicción.

“Uno de mis mayores logros ha sido encontrar mi voz y liderazgo dentro de una empresa que tiene una importante historia familiar”, sostiene esta abogada quindiana que, junto a su hermano, dirige la firma jurídica más grande del sector docente en Colombia.

Hoy, López Quintero Abogados & Asociados tiene 28 oficinas regionales: “Esto nos ha permitido conocer las realidades de los maestros y entender que sus necesidades también dependen mucho del territorio donde trabajan”, dice.

De sus padres aprendió que todos los compromisos deben ser cumplidos; por esa razón, la responsabilidad y la perseverancia fueron virtudes fundacionales en su vida. “Ser parte de una empresa familiar te da la oportunidad de conocer de cerca unos valores y un propósito”. Ese propósito es significativo: el 99 por ciento de los colaboradores en la firma son mujeres que, como ella, quieren continuar y evolucionar un legado que nació hace 26 años en Armenia.

Hija de maestros de la educación pública, esta especialista en Derecho Administrativo concluye que cuando defienden los derechos de los docentes, no lo ven simplemente como un proceso jurídico. “Entendemos que detrás de cada caso hay una persona que dedica y ha dedicado su vida a formar nuevas generaciones, y que tiene una familia y un proyecto de vida”.