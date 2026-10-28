Para esta ingeniera ambiental bumanguesa, especialista en Gerencia Estratégica y magíster en Administración, la comunicación, la creatividad y la negociación son el diferencial humano ante la inteligencia artificial. Bajo esa premisa, fundó PotensIA, una consultora enfocada en democratizar la tecnología entre pequeñas y medianas empresas. “La IA no es un lujo: es la herramienta que te permite crecer de forma escalonada”, asegura. Esa visión ha permitido que su consultora trabaje con BBVA, Cajasan, Alquería, Grupo Sura y Eafit, entre otros clientes, en la automatización de tareas como la gestión de quejas o el análisis financiero para liberar a los equipos de ‘apagar incendios’ y dedicarlos a resolver problemas estructurales. “La IA no viene a destruir empleos, sino a potenciar profesionales capaces de adaptarse al cambio”. Sumado a su rol empresarial, es líder Regional Oriente de Women in Tech, un movimiento global dedicado a formar niñas y adolescentes en tecnología e innovación, con el fin de cerrar brechas de género y pobreza. “Cuando le das posibilidades a una niña para soñar y emprender, construyes país”. Badillo creó, además, las firmas Ecoservir, Mediterránea de Catering y Agencia de Seguros Abril. “Tengo una gran sombrilla para servir”, le explica a su hijo, Felipe, cuando él le pregunta a qué se dedica, y agrega que ese propósito nace de su energía femenina: “No es debilidad, es la capacidad de sostener y darles vida a los proyectos que me proponga”.
Empresarias de la innovación
“La IA no viene a destruir empleos, sino a potenciar profesionales”: Natalia Badillo
Con la convicción de que la inteligencia artificial no es un lujo, sino una herramiento que hace crecer escalonadamente, fundó este año PotensIA, una consultora de IA que ya trabaja con organizaciones como BBVA, Alquería y Grupo Sura, y que busca cerrar la brecha tecnológica de las pymes colombianas.
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28 de octubre de 2026 a las 4:19 p. m.
Natalia Badillo es gerente general de Seguros Abril Foto: Círculo de Mujeres Semana Dinero