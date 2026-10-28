Jim Velásquez habló sobre la ruptura con Alina Lozano y fue claro sobre su decisión: “Soy tu esposo, no soy tu empleado”

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez llamó la atención del público colombiano desde sus inicios, principalmente por la diferencia de edad entre ambos. Con el paso del tiempo, la pareja se convirtió en tema recurrente en el mundo del entretenimiento, mientras compartía en redes sociales distintos momentos de su vida sentimental y detalles de la cercanía que mostraban ante sus seguidores.

Alina Lozano expuso a su nuevo pretendiente y se mostró emocionada: “Invítame a lo que quieras”

Tras conocerse la ruptura, Alina Lozano dio su versión y compartió declaraciones en redes sociales, las cuales abordaron los motivos que llevaron al final de esta historia.

No obstante, Jim Velásquez utilizó su canal de YouTube para compartir un nuevo video en el que explicó a sus seguidores qué ocurrió detrás de la decisión que tomó. El joven relató una discusión que generó reacciones.

En la grabación, el creador de contenido reveló que pasó momentos difíciles con Lozano después de participar en un reality show de Brasil. La distancia y las diferencias surgieron, pues tenían intereses distintos en ese entonces.

El influencer quería quedarse para conocer Río de Janeiro, mientras que su expareja deseaba regresar a Colombia para ver a su hijo. Pese a sus deseos, tuvo que viajar al país tras recibir una llamada de sus padres, quienes le alertaron sobre problemas económicos en un negocio que tenían en conjunto.

“Pues esa semana empecé a vender las cosas del local, a conseguir dónde trastear las otras cosas que no pude vender, a pagar deudas, a sacar préstamos. Entonces, tenía que llegar a solucionar muchas cosas. Durante esa semana Alina me estuvo escribiendo y la mayoría de las cosas eran de trabajo porque quería que aprovecháramos la oportunidad que íbamos a tener en el ‘reality’ para más visibilidad, para hacer más proyectos, para aprovechar el nuevo público que teníamos”, comentó.

“Pero yo tenía cero ganas de pensar en trabajo y en esa angustia que tenía le dije a Alina en uno de los mensajes como: ‘Yo soy tu esposo, no soy tu empleado’. Y eso a ella le molestó mucho”, agregó, revelando aquella discusión.

Alina Lozano fue tajante frente a la actitud del joven, asegurando que no estaba para relaciones “tibias”.