Aunque el 2026 todavía no termina, la agenda de conciertos en Colombia para 2027 comienza a consolidarse con anuncios que despiertan gran expectativa de los seguidores de la música en vivo.

Entre las novedades más recientes se encuentra la llegada del rapero, cantautor y actor estadounidense Pitbull, quien volvería a encontrarse con sus fanáticos colombianos en una nueva etapa de su carrera musical.

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La noticia comenzó a circular después de que el propio artista compartiera información a través de su cuenta oficial de Instagram, donde anunció una presentación en territorio colombiano prevista para el 4 de febrero de 2027.

El concierto tendría lugar en Medellín, una de las ciudades que se ha logrado clasificar como uno de los escenarios más destacados para grandes espectáculos y giras internacionales de reconocidas estrellas de la industria musical.

La presentación de Pitbull en Colombia se desarrollaría en el marco de su gira I’m Back, con la que el intérprete recorrerá diferentes países de Latinoamérica, incluidos Brasil, Perú, Chile, Argentina y México.

El anuncio se suma a las expectativas que comienzan a generarse alrededor de la programación musical de 2027, un año para el que los fanáticos ya empiezan a buscar fechas, escenarios y oportunidades para disfrutar en directo de sus artistas favoritos.

Por ahora, el anuncio de la visita del rapero estadounidense a territorio colombiano concentra la atención de quienes esperan conocer más detalles sobre el espectáculo en Medellín, un encuentro musical promete reunir a sus seguidores alrededor de algunos de los temas más reconocidos de su carrera.

“Latinoamérica… ¡It’s party time! 🌎🍾 Los veo en nada. ¡¡¡DALEEE!!!“, escribió el cantante en su publicación, dejando en evidencia su emoción por este nuevo reencuentro con sus fans en los escenarios.

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Estos son los países que se suman a su gira

De acuerdo con la información difundida por el intérprete de “I Know You Want Me” en sus redes sociales, además de deleitar a su público en Colombia, el próximo año también estará recorriendo destinos como Sao Paulo, Brasil, el 31 de enero; Lima, Perú, el 9 de febrero; Santiago, Chile, el 11 de febrero; Buenos Aires, Argentina, el 13 de febrero.

A la lista se suma México, ocupando un lugar especial en el recorrido internacional de Pitbull con tres presentaciones programadas en febrero de 2027. El artista tiene previsto presentarse el 17 de febrero en Ciudad de México, el 19 de febrero en Guadalajara y, finalmente, el 21 de febrero en Monterrey.