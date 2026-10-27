Megaland 2026 cambia de fecha y lugar a última hora: así quedó el evento y cómo pedir el reembolso de boletas

El festival musical Megaland Bacano 2026, programado inicialmente para el 20 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, modificó su fecha y su lugar de realización. El evento se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en el escenario Vive Claro, de acuerdo con un comunicado oficial emitido por los organizadores el 27 de octubre de 2026.

Confirmado: Feid encabeza el cartel de Megaland 2026 en Bogotá junto a Blessd y Pipe Bueno

El cambio responde a una solicitud expresa del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) al concesionario Sencia.

Según declaraciones del director del IDRD, Daniel García, en entrevista con Caracol Radio, la entidad solicitó no realizar eventos musicales en el estadio durante el mes de noviembre con el propósito de detener el uso no deportivo del terreno de juego y permitir trabajos de recuperación en la gramilla.

Esta medida también abarca otros eventos previstos en el mismo recinto, como la presentación de Los Tigres del Norte.

Ante esta situación, Megalive, RCN y los artistas vinculados señalaron en un comunicado conjunto que comprenden la importancia de mantener el escenario en óptimas condiciones para el fútbol profesional colombiano:

“Megalive, RCN y los artistas participantes entendemos la importancia del fútbol nacional y queremos que el deporte continúe desarrollándose en su casa. Por eso, hemos hecho un esfuerzo para trasladar el festival a otro escenario”, expresaron los organizadores.

Debido al proceso logístico y técnico que implica el montaje de la infraestructura en un nuevo recinto, la producción confirmó que el festival debe adelantarse un día respecto a la programación original, fijando su realización para el 19 de noviembre.

A pesar de las modificaciones logísticas, la nómina de artistas confirmados se mantiene. El cartel del festival reúne a importantes exponentes de la música urbana y géneros populares, entre los que destacan Feid, Blessd, Farruko y Aria Vega.

Megaland Bogotá 2026 Foto: La Mega

Asimismo, la programación incluye presentaciones de artistas nacionales e internacionales como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Andy Rivera, Dragón y Caballero, Hamilton, Emyl Rusev, Topboy y Mr. Plata, consolidando una oferta variada para los asistentes.

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Para los asistentes que adquirieron sus entradas para la fecha original del 20 de noviembre y no puedan asistir el 19 de noviembre al escenario Vive Claro, los organizadores habilitaron el proceso de reembolso a través de la plataforma TuBoleta.

La organización extendió un mensaje de agradecimiento a los patrocinadores, empresas aliadas, artistas y al público general por la comprensión brindada ante los ajustes operativos necesarios para garantizar el desarrollo del evento sin interferir en el calendario deportivo de la capital.