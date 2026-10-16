Confirmado: Feid encabeza el cartel de Megaland 2026 en Bogotá junto a Blessd y Pipe Bueno

El cantante, compositor y productor colombiano Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid o Ferxxo, fue confirmado como el artista principal de la edición número 21 de Megaland Bacano.

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El evento masivo, organizado por la emisora La Mega y producido por Megalive de RCN junto con Stage, se llevará a cabo el próximo viernes 20 de noviembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde se prevé una asistencia cercana a los 40.000 espectadores.

Feid se ha posicionado como uno de los referentes internacionales de la música urbana, con una propuesta que incorpora el lenguaje cotidiano y la cultura de Medellín.

Antes de consolidar su carrera como solista, el artista paisa se destacó por su labor como compositor para importantes figuras de la industria, colaborando en producciones como Ginza de J Balvin, además de firmar temas para Nicky Jam, Maluma y Manuel Turizo.

En su catálogo solista y de colaboraciones sobresalen éxitos globales como Porfa, Classy 101 (junto a Young Miko), Luna (con ATL Jacob), Yandel 150 y Perro Negro junto a Bad Bunny, canción que le valió el Latin Grammy a mejor interpretación de reguetón en 2024.

El Megaland 2026 mantendrá una oferta musical variada que abarca géneros como el reguetón, la música popular, el pop y el género urbano emergente. Junto al anuncio de Feid, la cartelera confirmada para esta edición está integrada por los siguientes artistas:

Música urbana y reguetón: Blessd, Farruko, Hamilton, Topboy y Mr. Plata.

Blessd, Farruko, Hamilton, Topboy y Mr. Plata. Música popular y variada: Pipe Bueno, Jessi Uribe, Andy Rivera, Aria Vega, Dragón y Caballero, Emyl Rusev y Yourboyfriend.

Las puertas se abrirán al público a las 12:00 del mediodía, mientras que las presentaciones sobre el escenario están programadas para iniciar a las 3:00 p. m.

La venta de la boletería se realiza a través de la plataforma TuBoleta. La etapa de preventa para los denominados Megalievers inició el pasado 21 de septiembre a las 5:00 p. m., dando paso a la venta para público general a partir del 1 de octubre.

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En cuanto a las restricciones de edad, la organización especificó que la edad mínima de ingreso para la mayoría de las localidades es de 18 años.

Únicamente la zona Oriental Alta Familiar cuenta con una excepción reglamentaria, que permite la entrada a menores a partir de los 12 años.