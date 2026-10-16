Ella es Luz Stella Pérez, mamá de Alejandra López, nueva Miss Universo 2026; también fue reina en los años 90

La coronación de María Alejandra López como Miss Universe Colombia 2026 despertó el interés por su historia personal y familiar, especialmente por el papel que habría tenido su mamá en su camino por los concursos de belleza.

Se trata de Luz Stella Pérez, quien también vivió una experiencia en los reinados y fue elegida reina del municipio de Marsella, Risaralda, en 1990.

Ella es María Alejandra López, la paisa que se coronó como nueva Miss Universe Colombia 2026

Aunque Luz Stella no obtuvo una corona nacional, su paso por los certámenes marcó un antecedente importante en la historia familiar.

Según la información que se ha dado a conocer, esa experiencia despertó la curiosidad de María Alejandra por las pasarelas y los concursos, un mundo en el que terminaría construyendo una trayectoria de más de una década.

La actual representante colombiana creció admirando la participación de su mamá en los reinados. Con el paso de los años, convirtió ese interés en un proyecto personal que la llevó a competir en escenarios nacionales e internacionales hasta alcanzar el título de Miss Universe Colombia en octubre de 2026.

El camino no fue inmediato, pues María Alejandra López, oriunda de Pereira, acumuló experiencias y reconocimientos antes de conseguir la corona que le permitirá representar al país en Miss Universo.

Entre sus logros anteriores están los títulos de Miss Mundo Colombia 2015 y Miss Grand Colombia 2023, que consolidaron su recorrido en el mundo de la belleza.

Uno de los momentos más cercanos a la corona nacional ocurrió en 2021, cuando participó en el certamen colombiano y quedó como primera finalista.

En esa ocasión, la ganadora fue Valeria Ayos, representante de Cartagena, quien luego llevó la banda nacional a Miss Universo.

Dos años después, López volvió a competir en un escenario internacional, en Miss Grand International 2023, celebrado en Vietnam. En este certamen, alcanzó el puesto de segunda finalista entre 68 candidatas, un resultado que reforzó su experiencia y visibilidad dentro de los concursos de belleza.

Finalmente, en 2026 consiguió el título de Miss Universe Colombia y expresó su deseo de mostrar una faceta personal que va más allá de la imagen y las pasarelas.

Durante la gala, aseguró: “Quiero que el mundo y el universo conozcan en la mujer que soy, humilde, una mujer entregada, una mujer amante de su familia, de su país, amante de servir”.

La historia de María Alejandra también muestra la influencia de su entorno familiar en una carrera exigente, marcada por la preparación, la disciplina y la perseverancia.

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La experiencia de Luz Stella Pérez en los reinados de los años 90 aparece así como un antecedente que habría inspirado a su hija a perseguir una meta que tardó 13 años en alcanzar.

Ahora, con la corona nacional, María Alejandra López se prepara para representar a Colombia en el escenario internacional, mientras crece la curiosidad por la mujer que, de casa atrás, tuvo su propio capítulo en los reinados de belleza.