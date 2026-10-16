Lincoln Palomeque dio ácida crítica al aeropuerto El Dorado y comparó su experiencia con Turquía: “Más de una hora para salir”

El actor colombiano Lincoln Palomeque volvió a causar un debate en redes sociales, esta vez por una situación que viven muchos viajeros en Bogotá: las demoras en el aeropuerto El Dorado.

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El reconocido actor compartió con sus seguidores la inconformidad con los tiempos de espera después de aterrizar y cuestionó el servicio de la terminal aérea, comparándolo incluso con el aeropuerto de Estambul, en Turquía.

A través de sus redes sociales, Palomeque contó que, en algunas ocasiones, los pasajeros deben esperar varios minutos antes de poder bajar del avión y abordar los buses que los trasladan hasta las zonas de equipaje.

Su comentario, para muchos, estuvo lleno de ironía, pues puso en duda los reconocimientos que ha recibido el aeropuerto de la capital por la calidad de su servicio.

“Dicen que el aeropuerto El Dorado ha ganado premios como uno de los mejores en servicio, y va uno a ver cuando muchas veces aterriza, lo dejan esperando en la escalera del avión más de 20 minutos para agarrar un bus que te da un tour por todo el aeropuerto para llegar a las maletas”; escribió el actor.

El actor inició el 2023 con vacaciones fuera del país. Foto: Instagram: @lincpal

Su mensaje llamó la atención de los internautas porque describió una experiencia que puede resultar familiar para quienes han tenido que esperar después de un vuelo. Aunque el avión ya se encuentra el tierra, el proceso para abandonar la terminal puede extenderse más de lo esperado.

Lincoln también cuestionó los tiempos de entrega del equipaje, otro de los puntos que, según su relato, aumenta la espera de los pasajeros.

Para el actor, la suma de las demoras al bajar del avión, tomar el transporte interno y recibir las maletas termina convirtiendo la llegada en un proceso bastante largo.

“Las maletas a veces se demoran como 40 minutos en salir, o sea, después de aterrizar ya sabes que falta más de una hora para salir del aeropuerto”, dijo en lo que publicó.

La comparación con Turquía fue al final de su comentario, cuando el actor remató su crítica con una frase que mezcló humor e incomodidad: “Eso ni en el de Estambul jajaja”.

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Aunque Palomeque no dio detalles de cuando sucedió esto, ni de si se trató de un vuelo específico o de varias experiencias, sus palabras desataron una ola de comentarios y un debate sobre el funcionamiento de El Dorado y la atención que reciben los viajeros.

El aeropuerto es una de las principales terminales aéreas de Colombia y tiene un importante movimiento de pasajeros nacionales e internacionales. Por eso, los tiempos de traslado, la logística de los buses y la entrega de equipaje son aspectos clave en la experiencia de quienes llegan a Bogotá.