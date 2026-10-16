Margarita Rosa de Francisco subió inesperada imagen en la que dejó en evidencia situación que vive: “Foto sexy”

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras del entretenimiento nacional que han encontrado en las redes sociales un espacio para expresar sus opiniones sobre la realidad colombiana.

La actriz y escritora suele pronunciarse sobre asuntos políticos y compartir reflexiones que generan discusiones entre sus seguidores y otros usuarios de internet.

Margarita Rosa de Francisco mostró lo que hace para no envejecer, en medio de situación de salud: “No es indigno”

Sus publicaciones reciben respuestas de diferentes sectores. Mientras algunos internautas respaldan sus posturas, otros expresan desacuerdos frente a sus planteamientos, lo que convierte sus intervenciones en motivo de conversación en las plataformas digitales.

Esta vez la atención se centró en un asunto personal. La artista caleña publicó una fotografía en su cuenta de Instagram desde una institución médica, imagen que llamó la atención de sus seguidores y permitió conocer detalles sobre un procedimiento al que acababa de someterse.

En la fotografía, Margarita Rosa apareció acostada en una camilla, con una vía intravenosa en el brazo, una licra negra y el cabello suelto. La imagen estuvo acompañada de información sobre su estado y confirmó que ya había pasado por una cirugía de reemplazo de cadera, un procedimiento del que había hablado anteriormente al referirse a su condición de salud.

Tras mostrar las terapias que realizaba para mejorar su estado, la escritora se robó la atención de los curiosos con una inesperada imagen en su perfil. En el post se logra ver una radiografía de su cuerpo.

Según se aprecia, esta postal muestra lo que ocurre internamente en el cuerpo de la famosa, quien dejó en evidencia el entusiasmo que tiene por seguir adelante para recuperar su movilidad de antes.

Lo gracioso del asunto fue el pie de foto, que mencionó que era algo sexy, lejos de lo que suele compartir con sus fieles seguidores y detractores.

“Una foto sexy”, escribió en la imagen, donde sumó varios likes.

La publicación permitió conocer un nuevo capítulo de este proceso médico, mientras sus seguidores permanecen atentos a las novedades que la actriz comparta sobre su recuperación.