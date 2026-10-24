Margarita Rosa de Francisco habló del Gobierno de Abelardo De La Espriella y dijo lo que hará: “Me va a parecer”

Margarita Rosa de Francisco se ha convertido en una de las figuras del entretenimiento colombiano que mantiene una presencia activa en las discusiones sobre la realidad nacional. La actriz y escritora suele aprovechar sus redes sociales para expresar sus opiniones sobre política y otros temas de interés público, publicaciones que no pasan inadvertidas entre los internautas.

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Sus pronunciamientos provocan reacciones de todo tipo y alimentan debates en las plataformas digitales. Mientras algunos seguidores respaldan sus argumentos y comparten sus puntos de vista, otros cuestionan sus planteamientos y expresan posiciones contrarias. Esta dinámica ha llevado a que sus intervenciones trasciendan el ámbito artístico y la mantengan como protagonista de diversas conversaciones en internet.

Recientemente, Margarita Rosa de Francisco fue foco de miradas tras un inesperado video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde respondía a una charla que tuvieron Gustavo Gómez y Amparo Grisales acerca de sus inclinaciones políticas.

Margarita Rosa de Francisco en entrevista con Los Informantes. Foto: Caracol Televisión.

La actriz fue puntual en defender su posición con respecto a Gustavo Petro, dimensionando que unas declaraciones que dio solo enmarcaban sus críticas al expresidente y no el retiro de su apoyo.

No obstante, dicho contenido funcionó como un escenario para referirse al panorama actual, señalando lo que deseaba ante todo para el país, pese a no llevar dicha corriente política.

Al hablar del Gobierno de Abelardo De La Espriella, la famosa actriz puntualizó en que se sentiría feliz y tranquila si todo salía bien para los habitantes de Colombia, pues ese era el único foco que importaba.

“Deseo que a este gobierno le vaya bien, y si este presidente es capaz de demostrar que ha pensado en eso que somos todos, me va a parecer maravilloso y lo voy a felicitar con muchísimo gusto”, aseguró ante la cámara.