César Corredor, Barbarita, le tiró a Margarita Rosa de Francisco tras hablar de Gustavo Petro: “Ya no te quieren”

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras del entretenimiento colombiano que suele pronunciarse sobre la situación política del país. A través de sus redes sociales, la actriz y escritora comparte reflexiones sobre distintos acontecimientos de la actualidad, mensajes que con frecuencia despiertan opiniones divididas entre sus seguidores y otros usuarios.

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En medio de ese panorama, una reciente entrevista que concedió a Tercer Canal volvió a ponerla en el centro de la conversación. Durante el diálogo, la artista habló sobre su respaldo al proyecto político de Gustavo Petro, explicó por qué no se arrepiente de haber votado por sus propuestas y marcó distancia frente a ciertos aspectos de la personalidad del mandatario.

De Francisco señaló que todavía cree en algunas de las principales iniciativas que promovió el jefe de Estado y defendió el valor de las ideas que acompañaron su candidatura. Desde esa perspectiva, consideró que el gobierno Petro representó una apuesta política que, a su juicio, tuvo sentido.

“Sigo creyendo en las proposiciones más importantes de Gustavo Petro. Creo que sí valieron la pena estos cuatro años. Entonces yo no me arrepiento de haber votado por esas ideas”, afirmó.

La actriz aclaró que respaldar una propuesta política no significa defender incondicionalmente a quien la representa. En ese sentido, diferenció sus opiniones sobre el presidente como figura pública de cualquier valoración sobre su vida personal.

“Uno termina defendiendo a personas y sobre las personas no tiene uno ningún criterio desde donde arrancar. Uno a las personas no las conoce. Yo no conozco a Gustavo Petro como persona, solo como político”, sostuvo durante la entrevista.

A pesar de que este video se grabó hace varios meses, de nuevo comenzó a ser compartido en plataformas digitales, donde llamó la atención de figuras públicas que están a favor del Gobierno actual.

Uno de los que tomaron la palabra fue César Corredor, reconocido por su trabajo en Sábados felices y su personaje de Barbarita. El humorista comentó lo que consideraba un cambio de discurso.

El famoso reaccionó y fue certero en un post que compartió el video, refiriéndose a que la actriz regresaría a Colombia tras todo lo que pasaba en Estados Unidos.

“¿Entonces ahora cambió el discurso? Le va a tocar, Gaviota, que de regreso vuelva en Avianca. Gaviota, allá en la USA ya no te quieren”, escribió desde su cuenta de X.