Margarita Rosa de Francisco se destapó e hizo inesperada confesión sobre su vida: “Eso no tiene solución”

Margarita Rosa de Francisco se ha destacado a lo largo de su trayectoria no solo por su trabajo en la televisión, sino también por sus opiniones sobre temas de interés público. Sus publicaciones en redes sociales, especialmente en X, suelen generar conversaciones y abrir debates entre los usuarios.

Esa faceta también quedó en evidencia durante una reciente entrevista con el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, en la que habló abiertamente sobre diferentes aspectos de su vida. Uno de los temas que más llamó la atención fue el miedo que, según confesó, le ha generado el simple hecho de existir.

“Eso no tiene solución porque el problema de la existencia es filosófico, y para eso no hay remedio, eso no tiene consuelo. Hay personas que sufrimos de eso, hay gente que sufre de migraña, hay otros a los que nos da pánico estar; es raro”, expresó la actriz, al referirse a una inquietud que ha marcado su manera de entender la vida.

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