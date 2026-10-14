Claudia Elena Vásquez reaccionó a vieja imagen que publicó Margarita Rosa de Francisco sobre su pasado con Carlos Vives

Margarita Rosa de Francisco es una artista colombiana con una carrera destacada en la actuación, el cine y la literatura. Además de su trabajo artístico, mantiene una presencia activa en las redes sociales, donde comparte opiniones y aspectos de su vida personal con sus seguidores.

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En marzo de 2025, la actriz generó interés al revelar detalles de una situación relacionada con su estado de salud. Según contó, después de someterse a una evaluación médica, recibió la recomendación de reemplazar la cadera derecha y las dos rodillas.

En aquella ocasión, la artista atribuyó el desgaste de sus articulaciones a la exigencia física que ha mantenido durante años y a la intensidad de sus rutinas de ejercicio. “Me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron”, manifestó al explicar lo que le habían comunicado los especialistas.

Tras un tiempo de espera, la famosa se sometió al reemplazo de cadera y se encuentra recuperándose para retomar su vida con total normalidad, realizando terapias y movimientos que le hagan bien.

Sin embargo, en medio de este proceso, Margarita Rosa de Francisco llamó la atención de los curiosos con una inesperada publicación que realizó en su cuenta de Instagram. La famosa revivió un viejo post de 2021, en el que se burlaba de un meme que le habían hecho.

La artista escribió en ese entonces: “Pido perdón a mis amados por trolearme yo misma, pero es que este meme es muy bueno”.

La imagen dejaba en evidencia una burla a cómo lucía, comparándola con Claudia Elena Vásquez, actual esposa del cantante vallenato. La foto que usaron estaba editada y exagerada, calificándola como la exesposa socialista.

La intérprete únicamente subió la captura de pantalla y agregó una risa, recordando las emociones que le causó en aquel entonces.

Ante esto, Claudia Elena Vásquez, quien fue calificada como “capitalista”, no se contuvo y reaccionó al post, dejando una extensa respuesta sobre lo que pensaba:

“Este meme me parece una buena oportunidad para aclarar algo. Capitalista, en el sentido que a mí me interesa, no es una etiqueta ideológica ni un estilo de vida de ‘ganar a cualquier precio’. Es, simplemente, alguien que es amigo y respetuoso del comercio: de los intercambios voluntarios entre personas libres”, dijo.

Tras hacer referencia a una cita y una idea sobre el capitalismo, aprovechó y mencionó el trabajo que ha desarrollado a lo largo del tiempo: “Todo eso se sostiene sobre libertad y agencia de las personas involucradas, no sobre la dependencia de recursos públicos. Cuando el intercambio es voluntario, cada uno aporta lo que sabe y recibe lo que valora; cuando se depende de la asignación política, se pierde esa información dispersa y se debilita la responsabilidad individual”.

“Por eso, para mí, ser ‘capitalista’ en este sentido no es oponerse a la solidaridad ni a la cultura. Es defender las condiciones en las que la solidaridad y la cultura pueden florecer de verdad: mediante la cooperación libre, no mediante la coerción o la dependencia. Un abrazo, querida Margarita”, concluyó.

Margarita Rosa no se quedó callada y respondió, explicando de dónde creía que venían estas afirmaciones sobre su pensamiento.

“Estoy de acuerdo contigo, pues yo soy capitalista. No a lo ‘sálvese quien pueda’, eso sí. Nunca he dejado de serlo. Pero muchos leyeron mi afinidad con las ideas socialdemócratas como comunismo, y en eso se equivocan de cabo a rabo. El meme, de todos modos, me parece muy gracioso”, dijo.