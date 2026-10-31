Margarita Rosa de Francisco tocó tema delicado e hizo dura afirmación: “Más incapaz de todas”

Margarita Rosa de Francisco ha ampliado su presencia pública más allá de la actuación y la escritura, al participar activamente en conversaciones sobre la actualidad colombiana. A través de sus redes sociales, la artista comparte reflexiones sobre asuntos políticos y temas de interés nacional, publicaciones que suelen despertar la atención de quienes siguen su actividad digital.

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Sus opiniones generan respuestas diversas entre los usuarios de internet. Mientras algunos expresan afinidad con sus posturas y defienden sus argumentos, otros manifiestan desacuerdos y cuestionan sus comentarios. Esta interacción mantiene a la actriz en medio de debates que van más allá de su trayectoria artística y la convierten en una voz recurrente en las discusiones digitales sobre la realidad del país.

Sin embargo, recientemente, Margarita Rosa de Francisco despertó reacciones con un post que realizó en su cuenta oficial de Instagram, haciendo referencia a sus cuestionamientos religiosos y los detalles que rodeaban el tema.

La celebridad compartió una imagen en la que hablaba de Dios, indicando que dicha palabra era “insuficiente” dentro de la amplia gama de léxico que había en el español. La famosa reiteró su no creencia en dicha figura religiosa, llevando a una ola de reacciones entre sus fieles seguidores.

“‘Dios’ es la palabra más incapaz de todas”, escribió en el post, donde sumó más de 500 comentarios de personas que no estuvieron de acuerdo con su posición.

De hecho, muchos aseguraron que estaban muy en contra de lo que estaba diciendo, ya que consideraban al altísimo como una presencia muy importante en sus vidas.

“Viva Cristo Rey”; “Ahí sí te pasaste. Dios es la palabra con más poder que existe”; “Señora de corazón duro, Dios es vida y sabiduría”; “Da pena que una mujer de 61 años tenga un espíritu tan equivocado”; “Dios no es una palabra”; “Te reprendo y te bloqueo”, entre otros comentarios.