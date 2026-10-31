Gasolina contaminada: cómo detectarla en un carro y qué hacer al respecto”

Millones de conductores cargan sus vehículos con gasolina cada día sin pensar demasiado en lo que ocurre detrás de la bomba. No obstante, en algunos casos el combustible puede no cumplir con las condiciones adecuadas de calidad o composición.

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Cuando esto se presenta, el resultado puede ser que la gasolina se encuentra contaminada, un problema que puede afectar el rendimiento del carro y derivar en daños mecánicos costosos.

Si bien no es una situación que se presenta en todas las estaciones de servicio, es un tema que sí trae una preocupación para los conductores, por lo que es importante conocer cuáles son las señales para detectar cualquier irregularidad que registre el combustible.

De acuerdo con Verifiga, una gasolina contaminada es cuando el combustible ha sufrido alguna alteración, contaminación o mezcla con otras sustancias que modifican la composición original. Estas afectaciones pueden presentarse de distintas formas, entre ellas las siguientes:

Mezcla con combustibles de menor calidad

Contaminación con agua

Mezcla con solventes o sustancias industriales

Alteración en la proporción de componentes

En el momento en el que el combustible comienza a perder sus propiedades originales, este ya no se estará comportando de la forma para la cual fue diseñado el motor, provocando así fallas al carro.

Los motores modernos se encuentran calibrados para funcionar con un rango específico de combustibles. Si la gasolina no cumple con esas condiciones, el sistema de combustión puede comenzar a presentar irregularidades.

Un combustible que no cumple con las condiciones adecuadas puede provocar irregularidades en el sistema de combustión. Foto: IA

Existen varias señales que indican que el combustible no se encuentra en buenas condiciones, como por ejemplo:

El carro comienza a fallar poco después de cargar gasolina

El motor pierde potencia de forma repentina

Se perciben ruidos anormales en el motor

Aumenta inesperadamente el consumo de la gasolina

El vehículo se apaga o tiene dificultad para arrancar.

¿Qué acciones se deben tomar si sospecha que la gasolina del carro está contaminada?

En caso de que comience a detectar algunos de los síntomas en el carro luego de cargarlo con combustible, es aconsejable actuar con rapidez y tomar distintas acciones.

Una de las más recomendables es evitar seguir utilizando el carro innecesariamente, ya que permite prevenir daños mayores.

Otra acción es acudir con un mecánico de confianza por medio de un diagnóstico profesional, el cual puede determinar si el problema está relacionado con el sistema de inyección, bomba de gasolina, sensores del motor y la calidad de combustible.

En algunos casos será necesario drenar el tanque y limpiar el sistema de combustible.