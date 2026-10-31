Bogotá tendrá su primer Festival Carranguero gratis. Conozca la programación

Este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, Bogotá se prepara para vivir su primer Festival Carrranguero, que se llevará a cabo en el Parque San Andrés, en Engativá, y en la emblemática Media Torta en el centro de Bogotá. Lo llamativo es que el evento musical será completamente gratuito.

La iniciativa liderada por el Instituto Distrital de las Artes - Idartes busca resaltar las músicas tradicionales del altiplano cundiboyacense y los artistas que mantienen vivo un legado para la cultura en Colombia.

El 7 de noviembre se llevará a cabo la primera jornada en el Parque San Andrés, en Engativá, ubicado en la calle 82 # 101 - 52, donde se presentarán los siguientes artistas:

12:00 m. – Monte Violeta

1:00 p. m. – Pulido Son

2:00 p. m. – Rumbambuquiando

3:00 p. m. – El Son del Frailejón

4:10 p. m. – Los Fiesteros de Boyacá

El 8 de noviembre la fiesta carranguera se desarrollará en el Teatro al Aire Libre la Media Torta, ubicada en la calle 18 # 1 - 05e, ubicada en el centro de Bogotá con esta programación:

1:00 p. m. – Los De la Moña

1:55 p. m. – Juventud Parrandera

2:50 p. m. – Son de Martínez

3:55 p. m. – Los Vitocos

4:50 p. m. – Los Camandulas

5:55 p. m. – Los Carrangomelos

6:55 p. m. – Los Rolling Ruanas

El concejal de Bogotá, David Saavedra, impulsó la creación del Festival a través de un proyecto de acuerdo con el que buscó brindarle un reconocimiento institucional de la carranga dándole un espacio propio en la agenda cultura de Bogotá.

David Saavedra, concejal de Bogotá. Foto: Suministro

“Yo quería que la carranga tuviera un lugar propio en Bogotá, porque reconocer esta música también es reconocer a las familias que llegaron del campo y han contribuido a construir la ciudad; es darles espacio a sus tradiciones y a los artistas que las mantienen vivas”, señaló Saavedra.

Con el primer Festival Carranguero de Bogotá gratuito, también se apuesta a que la capital del país sea el epicentro de las expresiones culturales de diferentes regiones del país.