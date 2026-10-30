Bogotá

Metro de Bogotá respondió a la protesta que bloqueó TransMilenio: esto dijo sobre el pago a los trabajadores

La manifestación bloqueó la operatividad de TransMilenio este viernes.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

30 de octubre de 2026 a las 6:54 p. m.
Los trabajadores de las obras del metro bloquearon TransMilenio este viernes.
Los trabajadores de las obras del metro bloquearon TransMilenio este viernes. Foto: Redes sociales - API

En la mañana de este viernes, 30 de octubre, la movilidad de TransMilenio se vio fuertemente afectada por la manifestación de un grupo de trabajadores de las obras del metro de Bogotá en la que hacían algunas reclamaciones por su pago.

Manifestación se registra en la Av. Caracas
Manifestación de obreros del Metro vuelve a afectar la movilidad en la Av. Caracas: varias estaciones de TransMilenio cierran

La afectación provocó el cierre de varias estaciones de TransMilenio en la avenida Caracas a lo largo del día. Aunque las protestas iniciaron a las 8:30 de la mañana, en la tarde se volvieron a presentar bloqueos que afectaron la movilidad de los bogotanos.

Con la firma del Decreto 290 de 2026, el Distrito actualizó el Plan Parcial Estación Metro 26 y habilitó el avance de un proyecto de renovación urbana que contempla más de 3.000 viviendas y nuevos espacios públicos alrededor de la futura estación intermodal.
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Se conoció que los trabajadores reclamaban el pago de sus salarios y que esta situación no sería nueva. A lo largo del año, los obreros se han quejado por lo mismo.

Los trabajadores no han emitido un comunicado oficial sobre sus reclamos; sin embargo, la empresa Metro asegura que realizaron estos bloqueos para exigir el pago anticipado tanto de sus salarios como de su liquidación.

Manifestación se registra en la Av. Caracas
Manifestación se registra en la Av. Caracas Foto: Imagen extraída de @UltimaHoraCR y @Marovaan

Sobre este reclamo, la concesionaria respondió y, a través de un comunicado, aclaró la situación a la ciudadanía.

La respuesta del Metro:

“De acuerdo con la información suministrada por los subcontratistas a ML1, el pago de la nómina y la liquidación se encuentra en los tiempos establecidos, lo cual está siendo validado por el Concesionario”, respondió la entidad a través del comunicado.

En ocasiones pasadas, la concesionaria explicó que el pago de los salarios de los trabajadores está a cargo de unos subcontratistas, aun cuando ellos están contratados por la Alcaldía para estar a cargo de las obras.

Los subcontratistas aseguran que están al día en los pagos y la empresa Metro todavía está verificando dicha afirmación.

Comunicado de Metro Línea 1.
Comunicado de Metro Línea 1. Foto: Comunicado de Metro Línea 1.

Sobre las protestas, específicamente, señalaron: “ML1 respeta el derecho a la manifestación, pero rechaza las acciones que afectan la movilidad de la ciudad y la prestación del servicio de transporte público”.

A esto se refirió el último mensaje de la concesionaria: “En este sentido, reiterará a sus subcontratistas la importancia de mantener canales de diálogo permanentes con sus trabajadores y atender oportunamente sus inquietudes, con el fin de evitar situaciones que afecten a la ciudadanía”.