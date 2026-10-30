Centro comercial de Bogotá ya encendió sus luces de Navidad

Con “El Gran Show de la Navidad”, el centro comercial Santafé abre el telón a la temporada más esperada del año, que transformará sus plazas y conectores en escenarios de espectáculos y experiencias para toda la familia, esperando recibir aproximadamente 4 millones de visitantes.

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La temporada se extenderá hasta el 11 de enero de 2027, con una programación que contempla diez funciones, presentaciones artísticas itinerantes y experiencias inmersivas. Para esta celebración, Santafé invertirá más de $2.500 millones y proyecta recibir cerca de cuatro millones de visitantes.

El espectáculo inaugural, una producción que reúne a cuatro bailarines, cinco cantantes, 15 músicos y 33 actores, acompañados por un equipo de 34 técnicos y profesionales de dirección y producción. El Maestro de los Sueños será el personaje encargado de conducir al público por una historia que combina música, vestuario, iluminación y fantasía.

Además del show, habrá otras atracciones como una rueda de Chicago de más de 6 metros de altura, con capacidad para 24 personas por turno; un carrusel y una pista de hielo real de 150 metros cuadrados, que podrá recibir a 20 patinadores simultáneamente. Esta última iniciará operaciones en noviembre, en una fecha que se anunciará a través de los canales oficiales de Santafé.

Para los más pequeños, el Parque Mágico Santafé ofrecerá resbaladeros, piscina de espumas, cama de saltarines y juegos blandos, mientras que el Expreso Polar invita a las familias a vivir un recorrido inmersivo hasta el Polo Norte, que culminará en el Camerino de Santa, donde los visitantes podrán encontrarse y fotografiarse con él.

Centro comercial Santafé Foto: Cortesía

Estas experiencias complementarán la programación artística de “El Gran Show de la Navidad”, que llevará música, personajes y espectáculos itinerantes a distintos espacios del centro comercial, bajo la conducción del Maestro de los Sueños.

“Queremos que esta Navidad las familias encuentren un espacio para compartir entre generaciones, que los adultos se dejen sorprender y que los niños sientan que hacen parte de la historia. Celebrar nuestros 20 años también es agradecer a quienes nos han acompañado y seguir construyendo motivos para encontrarnos”, afirmó Andrés Hernández, gerente general del Centro Comercial Santafé Bogotá.

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La apuesta por el entretenimiento también tendrá un impacto en la generación de empleo, con más de 100 puestos de trabajo adicionales durante la temporada, que se suman a los más de 4.000 empleos que genera habitualmente el centro comercial.

El acceso a las atracciones se realizará mediante el registro de facturas, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada experiencia. Los horarios, requisitos de edad y estatura, así como las indicaciones de ingreso, podrán consultarse en los canales oficiales y puntos de atención de Santafé.

Con más de 500 marcas, 90 opciones gastronómicas y una oferta de entretenimiento para diferentes edades, Santafé abre una temporada navideña que busca convertir la visita al centro comercial en una experiencia de música, espectáculo y encuentro familiar.