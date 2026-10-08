Venezuela vuelve a adelantar la Navidad; esta es la nueva fecha que dio Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que las celebraciones navideñas comenzarán oficialmente el próximo 1 de noviembre de 2026, una decisión con la que retoma una práctica impulsada durante el Gobierno de Nicolás Maduro. La mandataria vinculó el adelanto de las festividades con la actividad económica y el ánimo de la población.

El anuncio se produjo este jueves, 8 de octubre, durante la instalación de la 82.ª Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y que generó revuelo de inmediato a través de las redes sociales y los medios de comunicación venezolanos, que hicieron eco del anuncio.

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“Anuncio que el primero de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”, afirmó Rodríguez durante su intervención.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: Getty Images

La mandataria también agradeció a los asistentes y los invitó a continuar trabajando por el desarrollo del país. “En este espíritu, con esta intención de lo que queremos para nuestra Venezuela, yo les agradezco, los felicito y los invito a que sigamos garantizando esa Venezuela potencia a la cual nos dedicamos”, agregó.

El adelanto de la Navidad se convirtió en una práctica recurrente durante el régimen de Nicolás Maduro, quien anunció en diferentes ocasiones el inicio anticipado de las celebraciones. En 2024 y 2025, por ejemplo, el Ejecutivo fijó el comienzo de la temporada para el 1 de octubre.

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En septiembre de 2024, Maduro justificó la decisión al destacar los efectos que, según él, tenían las festividades sobre el bienestar de la población y la actividad económica, aunque también fue visto como un intento de distracción de parte del dictador luego del fraude electoral de mitad de año que provocó multitudinarias manifestaciones.

Delcy Rodríguez, al igual que Nicolás Maduro, decretó el adelanto de la Navidad. Foto: Getty Images / AP

En años anteriores también había relacionado la celebración anticipada con la alegría de los venezolanos y la promoción de actividades comerciales y culturales. Con el anuncio de Rodríguez, la fecha de inicio se traslada un mes respecto a la establecida durante los dos años anteriores con su antecesor.

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El anuncio se conoce en medio de los esfuerzos del Ejecutivo por promover la actividad productiva y estrechar la relación con el sector empresarial. La instalación de la asamblea de Fedecámaras, en la que Delcy Rodríguez hizo el anuncio, reunió a representantes del empresariado venezolano.