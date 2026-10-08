Petróleo ilegal y minas de oro: los presuntos negocios de Maduro y su esposa con las FARC y el ELN que reveló Estados Unidos

El petróleo y el oro aparecen en el centro de nuevos señalamientos contra Nicolás Maduro, esta vez por presuntas operaciones que habrían permitido a las Farc obtener recursos económicos para financiar sus actividades armadas en Colombia.

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Así quedó consignado en una acusación formal conocida por SEMANA, que fue presentada este jueves, 8 de octubre, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del proceso judicial que enfrenta el exmandatario venezolano junto con su esposa, Cilia Flores.

La Fiscalía estadounidense describe una supuesta estrategia mediante la cual recursos provenientes de sectores estratégicos de Venezuela habrían terminado beneficiando a la organización guerrillera, en medio de una presunta alianza relacionada con el tráfico internacional de cocaína.

¿Cómo habrían funcionado los negocios con las Farc?

El expediente sostiene que, después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro habría asumido compromisos económicos con la guerrilla colombiana, derivados de una supuesta deuda relacionada con actividades de narcotráfico.

Para responder a esas obligaciones, según los investigadores estadounidenses, el dirigente venezolano habría acordado vender petróleo ilegalmente a las Farc, proporcionando una fuente de recursos que podía fortalecer la capacidad financiera de la organización.

Las operaciones petroleras, de acuerdo con la acusación, se habrían mantenido aproximadamente hasta 2015, lo que plantea interrogantes sobre el alcance de los presuntos acuerdos económicos durante los primeros años del Gobierno de Maduro.

Pero el petróleo no habría sido el único recurso involucrado. El documento también señala que Maduro facilitó presuntamente la comercialización de minas de oro a las Farc, incorporando así el sector minero a los negocios descritos por la Fiscalía.

El apartado judicial no especifica el valor de las transacciones, la cantidad de petróleo comercializado ni la ubicación de las minas mencionadas.

La acusación sostiene que Maduro era consciente de que estos acuerdos podían proporcionar a la guerrilla recursos para continuar su confrontación armada contra el Estado colombiano.

Pero los señalamientos sobre el uso de recursos venezolanos no se limitarían a las Farc. En otro apartado de la acusación formal, la Fiscalía estadounidense sostiene que, aproximadamente en 2007, Cilia Flores habría ofrecido contratos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a grupos vinculados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el propósito de facilitar negociaciones con esa organización guerrillera colombiana.

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Una nueva línea en la acusación contra Maduro

Los señalamientos sobre el petróleo y el oro forman parte de una investigación más amplia de las autoridades estadounidenses sobre presuntas redes de narcotráfico y sus vínculos con funcionarios del poder venezolano.

El escrito, presentado bajo la figura de Superseding Indictment, actualiza la acusación formal contra Maduro y Flores, quienes también enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y conspiración para cometer torturas.

Por ahora, las operaciones económicas descritas corresponden a afirmaciones de la Fiscalía estadounidense y no a hechos establecidos mediante sentencia judicial. El proceso continúa ante la justicia federal de Nueva York.