Nueva acusación de EE. UU. que revela los nexos entre el régimen de Maduro, las FARC y el ELN

Una nueva acusación presentada ante un gran jurado federal de Estados Unidos amplía el panorama sobre las presuntas redes de narcotráfico que durante años habrían operado alrededor de altos funcionarios venezolanos.

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El documento incorpora referencias a organizaciones armadas colombianas como las FARC y el ELN, y plantea que funcionarios del aparato político, militar y de inteligencia venezolano habrían mantenido relaciones con estas estructuras.

El expediente judicial sostiene que, desde finales de la década de 1990, funcionarios venezolanos habrían establecido acuerdos con organizaciones dedicadas al narcotráfico para facilitar el movimiento de cocaína y proteger sus operaciones.

El documento menciona específicamente a las FARC, el ELN, el cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua dentro de una red que, según los fiscales estadounidenses, habría utilizado territorio y recursos venezolanos para facilitar el transporte de droga.

La acusación representa una nueva dimensión en el caso porque señala directamente la conexión entre estructuras venezolanas y organizaciones con presencia histórica en Colombia.

De acuerdo con el expediente, funcionarios venezolanos habrían colaborado con grupos armados colombianos que participaban en la producción y movilización de cocaína, mientras desde Venezuela se habrían facilitado rutas y mecanismos para continuar con el tráfico internacional.

Uno de los elementos señalados en la información divulgada sobre el caso es la figura identificada como CC-1, presentada como un alto funcionario vinculado con operaciones de narcotráfico y con contactos con integrantes de las FARC.

Según la acusación, esta persona habría participado en negociaciones relacionadas con cargamentos de cocaína y en el traslado de armamento destinado a organizaciones armadas a cambio de droga.

La relación con las FARC ya había aparecido en anteriores acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense. En 2020, fiscales federales acusaron a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos de participar en una conspiración de narcoterrorismo y tráfico de cocaína en asociación con dirigentes de las FARC.

En aquel momento, Estados Unidos sostuvo que desde Venezuela se habría brindado protección política y militar a operaciones de narcotráfico.

El nuevo expediente también amplía las referencias al ELN, organización que mantiene presencia en distintas zonas de la frontera colombo-venezolana.

La inclusión de ambos grupos refuerza la dimensión transnacional de las acusaciones y vuelve a poner el foco sobre la porosa frontera entre Colombia y Venezuela, una zona históricamente utilizada por diferentes estructuras ilegales.

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