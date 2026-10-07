Nuevos señalamientos de la senadora del Centro Democrático María Clara Posada ponen el foco sobre declaraciones entregadas por Rodrigo Londoño, Timochenko, en el marco del macrocaso 01 de la JEP.

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La congresista sostiene que esos testimonios muestran cómo la antigua cúpula de las FARC habría encontrado en el tribunal un escenario para defender su actuación durante el conflicto y cuestiona que esas declaraciones no sean ampliamente conocidas.

Posada volvió a divulgar fragmentos que, según asegura, corresponden a intervenciones de Timochenko ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta vez relacionadas con el caso que investiga los secuestros cometidos por las extintas FARC.

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Este lunes fueron divulgadas algunas de las declaraciones del exjefe de las FARC. Foto: SEMANA/MONTAJE

De acuerdo con la senadora, el 15 de marzo de 2019, durante el desarrollo del macrocaso 01, Londoño habría rechazado la caracterización de las FARC como una organización que utilizó el secuestro con fines de enriquecimiento.

“No éramos una banda que nos alzamos en armas para secuestrar y enriquecernos, como se ha querido demostrar con unas cifras que se inflan”, habría manifestado Timochenko. Y agregó: “El secuestro no se usó para el enriquecimiento de sus jefes o un grupo pequeño”.

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María Clara Posada, senadora del Centro Democrático Foto: María Clara Posada

Para Posada, estas afirmaciones hacen parte de una serie de revelaciones que, a su juicio, cuestionan la manera como se desarrolló la relación entre la antigua dirigencia guerrillera y la JEP.

La senadora también citó otra declaración atribuida a Timochenko sobre las garantías que, según él, ofrecía el modelo de justicia transicional frente a los magistrados que tendrían a su cargo los casos.

Rodrigo Londoño, Timochenko. Foto: API

“El mecanismo utilizado da la plena garantía de que no vamos a tener a unos jueces al frente nuestro que nos van a ver como enemigos”, habría señalado.

A partir de estas frases, Posada sostiene que “la JEP se creó para dejar tranquilo al Secretariado de las FARC” y afirma que el país debe conocer integralmente las declaraciones entregadas durante estos procesos.

“Si no hubo justicia, que por lo menos haya transparencia y este tipo de declaraciones sean públicas”, escribió la senadora.