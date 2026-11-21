La jornada de notificación y entrega de cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado en Antioquia, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella, fue el escenario para que el mandatario acentuara su crítica a la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz.

El mandatario se ha referido duramente a la JEP y lo hizo de nuevo en un evento en Medellín, donde arremetió contra el tribunal y cuestionó sus gastos sin que los resultados evidencien que han servido: “Si no se hubiesen gastado $170 billones en la JEP, que no ha servido para nada más que para crear burocracia y para que sus miembros viajen y tengan grandes equipos, ya con esa plata hubiésemos reparado a las 8 millones de víctimas que hacen falta”.

Según De La Espriella, al comenzar su gobierno encontró más de 150.700 indemnizaciones reconocidas y pendientes de pago, que demandaban recursos por 1,4 billones de pesos. En términos de personas, la suma equivalía a 129.619 víctimas.

El jefe de Estado recordó que su instrucción había sido la de acelerar las indemnizaciones, con lo cual, la estadística actual, luego de 100 días de gobierno, ya empieza a evidenciarlo. “Entregamos 15.926 indemnizaciones administrativas y ordenamos 11.924 pagos parciales. En 8 meses del anterior gobierno sumaban 8.635 indemnizaciones administrativas y 122 judiciales. Hemos superado esas cifras y vamos a seguir trabajando todos los días por las víctimas”, aseguró.