Felipe Zuleta sigue dando de qué hablar con su más reciente libro Las mujeres de Petro, en el que cuenta lo que varias fuentes le habrían contado con pruebas sobre algunos de los nombres femeninos más relevantes alrededor del expresidente de Colombia Gustavo Petro.

Se conoce lo que supuestamente hacía Petro antes de entrar a los consejos de ministros: “Se demoraba entre 45 y 50 minutos”

El lanzamiento de esta entrega literaria coincidió justo cuando el país conoce toda la verdad sobre los sexocontratos que reveló Deicy Jiménez y, en conversación con SEMANA, Zuleta reveló más secretos que le contaron sus fuentes, entre ellos: cómo se conoció la joven también salpicada en escándalos, Juliana Guerrero, y Gustavo Petro.

En la entrevista con esta revista, el autor del libro reveló que una persona muy cercana al expresidente le relató que Juliana Guerrero y su hermana provienen del César, en donde —como también lo cuenta en la entrega literaria— eran muy humildes.

“Eran muy, muy humildes, del César. Cuando yo digo humildes, era que se transportaban en mototaxi”, relató en la entrevista y, coincidiendo con lo que expresó en su momento el propio Petro, Zuleta recordó que las jóvenes eran afines a las banderas del presidente. “Petristas, furibundas, activistas, bueno, líderes de barrio realmente”, dijo el periodista.

Las hermanas Guerrero fueron salpicadas en varios escándalos del gobierno Petro y un juez condenó a Juliana por haber falsificado un título profesional y, como si no fuera suficiente, una investigación periodística realizada por SEMANA encontró que las jóvenes lideraban una presunta red para adquirir contratos con el Estado a dedo.

Portada de la revista SEMANA el 25 de julio de 2026. Foto: SEMANA

Según el autor del libro, las hermanas Guerrero se dirigieron a Bogotá y llegaron a vivir al barrio Santa Fé, en el centro de la ciudad. “Se vinieron a vivir aquí al barrio Santa Fe de Bogotá, en el centro de la capital”, relató el periodista en la entrevista.

Este sector de la ciudad es reconocido por ser una de las ‘zonas de tolerancia’ más importantes de la capital; sin embargo, Zuleta aclaró que esto no tiene relación con la llegada de las jóvenes a dicho lugar.

“Allí las conoció una de las personas cercanas a Petro y ahí fue que ellas entraron realmente a conocer bien al presidente Petro”, concluyó el periodista en SEMANA.

“Petro y su gobierno fueron una banda delincuencial”: Felipe Zuleta habla de las revelaciones de su libro

Estas revelaciones realizadas por Zuleta también se encuentran en el libro mencionado, pues le dedicó un capítulo a las jóvenes. ‘Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana’, es el encabezado del apartado de la obra en la que se menciona a Guerrero.

En la entrevista con esta revista, Zuleta también comentó que sus fuentes le relataron que “Juliana Guerrero se empoderó”. “Llegaba a la casa de Nariño a dar órdenes y a gritar. Empoderada, maltrataba a todo el mundo, empoderada”, dijo el periodista.

“La única que le paró el macho —como se dice— fue Verónica Alcocer, que un día se la encontró y la zarandillo le dijo hasta que se iba a morir y prohibió que no volviera a entrar a la casa de Nariño y eso le armó un lío al presidente”, relató el comunicador a SEMANA.

La entrevista completa se encuentra en YouTube.