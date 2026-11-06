Felipe Zuleta contó detalles de las graves revelaciones que hay en su libro ‘Las mujeres de Petro’: “Le tienen pánico y terror”

Felipe Zuleta hizo nuevas revelaciones relacionadas con el expresidente Gustavo Petro y las mujeres que han estado en su vida, en medio de los escándalos que lo tienen en el ojo del huracán, recibiendo fuertes críticas e incluso quedando inmerso en investigaciones.

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Los detalles los entregó al hablar de su nuevo libro: Las mujeres de Petro, que lanzó este viernes. Según contó, ante todo lo que se ha conocido en los últimos meses, dos personas muy cercanas al exjefe de Estado lo buscaron para contarle muchas cosas que hasta el momento no se conocen.

“Me dijeron: ‘Lo que nosotros vamos a contar nos puede costar la vida’. (…) Ellas contaron muchísimas cosas de lo que pasaba adentro de Palacio durante el Gobierno, cosas que relato al detalle en el libro”, comentó en Blu Radio.

Este es el libro presentado por Felipe Zuleta. Foto: Suministrada

Zuleta indicó que en su obra se habla sobre las mujeres que han marcado la vida del hoy líder del Pacto Histórico, iniciando por su mamá y pasando por sus dos esposas y por otras que tuvieron relación estrecha con el exmandatario.

“No es un libro sobre Petro, no es un libro político, es sobre las mujeres que de alguna manera marcaron, o no, la vida de él. (…) Una de las características que noté en casi todas, excepto Alcocer y Sarabia, es que le tienen pánico, susto y terror a Gustavo Petro”, aseguró.

El panelista sostuvo que cree que esto se debe a que lo conocen muy bien o porque les ocurrió lo mismo que a Angie Rodríguez, quien dijo que el exmandatario la amenazó.

De hecho, recordó que en su momento algunos sujetos se metieron a su casa en busca, al parecer, de documentos y reveló que por lo sucedido el entonces presidente le dijo a la mujer: “¿No le bastó con lo que hicimos en su casa?“.

“A mí eso me sorprendió mucho, entonces se nota que la gran mayoría ( de mujeres) le tiene pánico”, manifestó el jurista.

Si bien el libro habla de las mujeres, algunas de las fuentes fueron hombres cercanos a Petro, incluyendo integrantes de su esquema de seguridad. “Esto está verificado por todos los lados: el uso de sustancias psicotrópicas, las fiestas que se hacían, los sitios, quiénes iban”, aseveró.

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“Petro dice que en Palacio nunca hizo una sola fiesta y eso es parcialmente cierto porque los festejos no se hacían en la residencia privada de la Casa de Nariño, porque ahí vivía Antonella”, añadió.

En ese sentido, Zuleta dejó en claro que en el libro nunca se “metió” con alguna de las hijas del exjefe de Estado.

Acerca de las fiestas, explicó que estas supuestamente se realizaban en la parte inferior en donde hay un departamento que desde hace muchos años está asignado al jefe de seguridad del presidente de la República, quien en ese momento era el mayor general (r) Humberto Guatibonza Carreño.

“Lo sacaban del apartamento y estas mujeres entraban por la puerta de atrás de la Casa de Nariño, eso es garaje y entra derecho al departamento del jefe de seguridad, por lo que no dejaban registro”, indicó.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

Muchas de las mujeres aseguraron que el hoy líder de la oposición sí consumía sustancias alucinógenas, tal y como se ha venido diciendo en los últimos meses.

Incluso, algunas mencionaron que Petro se ponía unos parches que, al parecer, eran de LSD antes de entrar a algunos consejos de ministros. “Coinciden en que el presidente en su celular grababa muchas de estas escenas (en las fiestas), aunque no siempre intervenía activamente”, añadió.

De hecho, algunos de los entrevistados le dijeron que el celular fue “gemeleado”, es decir, copiado, por parte de Laura Sarabia, por lo que tendría toda la información que allí estaba y hasta estaría almacenada en una nube.

“Lo que dicen es que una de las estrategias de Laura Sarabia era mantener al presidente en sus fiestas, en sus bacanales con sus amigas y con el consumo de sustancias, para apartarlo y quedarse ella con más poder dentro de la Casa de Nariño”, apuntó.

Una de las acusaciones más graves que hay en el libro es que, supuestamente, había cuatro proxenetas que eran las encargadas de conseguirle las mujeres a Petro.